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Формула 1 Новости

Браун рассказал о новом подходе Ферстаппена к гонкам

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В Максе увидели более зрелого бойца за титул

Браун рассказал о новом подходе Ферстаппена к гонкам

Макс Ферстаппен не финишировал ниже второго места на трех первых этапах сезона-2021. Хотя пилот Red Bull выиграл лишь одну гонку из трех, стабильная работа позволила ему минимизировать отставание от Льюиса Хэмилтона.

Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун заметил, что Ферстаппен смог изменить свой подход и теперь понимает, что для борьбы в чемпионате нужно с умом использовать даже не лучшие свои гонки.

«Ясно, что Макс к этому чемпионату подходит иначе [чем обычно], потому что теперь его машина способна выиграть титул, – написал Браун в колонке на официальном сайте Ф1. – Его настрой изменился, он теперь смотрит на весь сезон в целом.

Ему нужно было меняться, потому что когда борешься за титул, необходимо держаться крепче, если ты не быстрейший. Чтобы использовать ситуацию, если у соперника возникнут проблемы или выедет сейфти-кар.

Допусти Льюис или Mercedes ошибку в Португалии, Макс был бы готов реагировать. Так что хотя он и был расстроен результатом, было видно, что он принял ситуацию [как нужно]».

Браун считает, что уже на следующем Гран При Ферстаппен сможет выиграть снова: 

«Потенциально, этап в Барселоне будет другим по погодным условиям и типу трассы. А в Монако наверняка будет разборка этих двоих [Ферстаппена и Хэмилтона], потому что оба должны быть там сильны».

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Ferrari применила командную тактику в Португалии. Кажется, с Сайнсом это делать проще
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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