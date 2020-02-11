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Формула 1 / Гран При Нидерландов / Новость

Браун признался в сомнениях по поводу Зандфорта. Но готовый бэнкинг его убедил

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Браун признался в сомнениях по поводу Зандфорта. Но готовый бэнкинг его убедил
Автор:
, Редактор
11 февр. 2020 г., 15:20

По словам исполнительного директора Формулы 1, компьютерные испытания последнего поворота трассы Гран При Голландии обещают отсутствие проблем у пилотов.

На трассе в Зандфорте, где в этом сезоне пройдет Гран При Голландии, завершается строительство уклона (бэнкинга) в последнем повороте – посмотреть на то, как будет выглядеть автодром можно на видео, которое распространили организаторы этапа.

Сама идея возвращения голландского этапа в календарь чемпионата появилась в связи с ростом популярности Ф1 в Нидерландах после успехов местного гонщика Макса Ферстаппена. И поначалу многие сомневались, что данный автодром подходит для Формулы 1.

 

Оценивая то, что уже удалось сделать, исполнительный директор Формулы 1 Росс Браун признался, что и сам не был поначалу уверен в реальности проекта, но теперь изменил свое мнение.

«На нашем симуляторе мы испытали трассу и пришли к выводу, что ей необходим как минимум такой вот бэнкинг, – говорит Браун. – Мы оценили идею с точки зрения управляемости автомобиля и аэродинамических потерь при таком профиле трассы. Затем задумались о том, возможно ли реально построить что-то подобное. И конда поняли, что да, возможно, то нам показалось это очень интересным.

Но на самом деле я волновался о том, что в итоге у нас получится до тех пор, пока не увидел уже построенный наклонный участок. Но теперь у нас он готов по всей длине, так что выход из последнего наклонного поворота на финишную прямую, а затем вход в первый поворот обещают быть очень зрелищными».

В 2005 году в Формуле 1 было два поставщика шин – Michelin и Bridgestone. Первая марка не смогла гарантировать надежность своих шин на проходившем в Индианаполисе Гран При США именно из-за уклона трассы. Тогда на старт вышло только шесть машин. Однако Браун уверен, что с Pirelli такого не повторится.

«Да, я видел, что некоторые сомневаются из-за того, что было в Индианаполисе. Бэнкинг там действительно представлял сложность, но в Зандфорте таких проблем не будет.

Pirelli уже провели все симуляции. У нас теперь другой поставщик резины. И мы можем менять давление в шинах, когда это требуется. Так что я не ожидаю сложностей. Данные свидетельствуют, что их не будет», – заверил Браун.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Нидерландов Билеты
Автор Сергей Иванов

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