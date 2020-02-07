Браун похвалил McLaren за отказ от Honda

Honda в течение трех лет была эксклюзивным поставщиком силовых установок для McLaren, но их дуэт не смог добиться успеха. С 2018 года Honda стала сотрудничать с Toro Rosso, а затем и с Red Bull, а McLaren начала использовать моторы Renault.

В прошлом году команда из Уокинга впервые с 2014 года завоевала подиум Гран При Формулы 1, однако Honda вместе с Red Bull сумела выиграть несколько гонок. Тем не менее, спортивный директор Ф1 Росс Браун верит, что расстаться с Honda было верным решением для McLaren.

«Люди говорят, они совершили ошибку, избавившись от Honda, – сказал Браун. – Но по-моему, как ни смешно, им было необходимо сделать это, чтобы понять, что делать с командой. Они все время винили Honda, и думаю, теперь поняли, что это было неправдой. Дело было не только в ней. А избавившись от Honda они поняли, что надо что-то делать с командой.

Не знаю, как они пришли бы к этому выводу, не поставив на машину мотор, который уже использует кто-то другой. Сделав это, они поняли, что их проблемы не только в моторе, и нужно что-то менять. И, кажется, они сделали заметные изменения».

Отметим, что со следующего года McLaren также откажется от моторов Renault и перейдет на Mercedes.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл