Браун: Пилоты Ferrari в этом году наломают дров

Ferrari и Себастьян Феттель еще до начала сезона официально объявили, что ближайшей зимой итальянская команда и немецкий пилот прекратят сотрудничество. По мнению руководителя команды McLaren Зака Брауна, Скудерия при этом пошла на серьезный риск.

Ситуация, когда один пилот уже чувствует себя единоличным лидером, а второму нечего терять, может привести к настоящему взрыву – такую мысль высказал менеджер в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. «Сильно сомневаюсь, что в боксах Ferrari в этом году будет позитивная атмосфера, – в частности сказал Браун. – Команда сейчас мало похожа на счастливую семью. Думаю, прошлогоднее столкновение Себастьяна и Шарля в Бразилии была только цветочками по сравнению с тем, что мы увидим в этом году».

Руководитель McLaren также предположил, что произойдет с Феттелем по окончании этого сезона: «Не похоже, что у него есть шанс попасть в Mercedes или Red Bull, и лучшим из имеющихся вариантов выглядит Renault. Но согласится ли Себ присоединиться к команде, в которой не сможет претендовать на победу? Мне жаль так говорить, но думаю, в итоге он предпочтет завершить карьеру».

Долгое время при обсуждении возможных вариантов продолжения карьеры Феттеля чаще всего упоминался переход именно в McLaren – однако в итоге выяснилось, что команда не вела переговоров с четырехкратным чемпионом. Недавно британский коллектив объявил, что в сезоне 2021 года за него выступят Даниэль Риккардо и Ландо Норрис.