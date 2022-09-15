Браун о Сафнауэре: Сам виноват, что выглядит глупо

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Скандальный переход юниора Alpine Оскара Пиастри обрастает все новыми подробностями. Комиссия по контрактным спорам однозначно постановила, что на следующий сезон у Пиастри контракт с McLaren. Но в Alpine до заседания Комиссии, похоже, действительно не знали или не верили, что их пилот уже подписал соглашение с другой командой.

Сам Пиастри утверждает, что много раз говорил Alpine об уходе, но там, кажется, воспринимали это как отказ австралийца выступать за Williams (куда его хотели пристроить на год) и были уверены, что он согласится быть боевым гонщиком французской команды.

Эту версию косвенно подтвердил и глава McLaren Racing Зак Браун, который заявил, что в Alpine, кажется, были уверены в том, что у Пиастри нет контракта с его командой и теперь глава французского коллектива Отмар Сафнауэр выглядит глупо.

«Если посмотреть на то, что говорил Отмар, то перед заседанием комиссии по контрактам он вел себя очень уверенно, – сказал Браун. – И теперь выглядит глупо. Вот почему в нашем деле лучше держать рот на замке до тех пор, пока не всплывут все факты.

Это тот случай, когда мы знали, что они не знают о том, что мы знаем, вот почему так себя и ведут.

Теперь решение вынесено, появились детали и всем стало ясно, как обстояло дело. Вокруг было много шума, но мы старались помалкивать, зная правду и что она вскоре будет доступна всем».

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь