Браун о Сафнауэре: Сам виноват, что выглядит глупо
Глава McLaren косвенно подтвердил, что в Alpine не знали об их контракте с Оскаром Пиастри
Скандальный переход юниора Alpine Оскара Пиастри обрастает все новыми подробностями. Комиссия по контрактным спорам однозначно постановила, что на следующий сезон у Пиастри контракт с McLaren. Но в Alpine до заседания Комиссии, похоже, действительно не знали или не верили, что их пилот уже подписал соглашение с другой командой.
Сам Пиастри утверждает, что много раз говорил Alpine об уходе, но там, кажется, воспринимали это как отказ австралийца выступать за Williams (куда его хотели пристроить на год) и были уверены, что он согласится быть боевым гонщиком французской команды.
Эту версию косвенно подтвердил и глава McLaren Racing Зак Браун, который заявил, что в Alpine, кажется, были уверены в том, что у Пиастри нет контракта с его командой и теперь глава французского коллектива Отмар Сафнауэр выглядит глупо.
«Если посмотреть на то, что говорил Отмар, то перед заседанием комиссии по контрактам он вел себя очень уверенно, – сказал Браун. – И теперь выглядит глупо. Вот почему в нашем деле лучше держать рот на замке до тех пор, пока не всплывут все факты.
Это тот случай, когда мы знали, что они не знают о том, что мы знаем, вот почему так себя и ведут.
Теперь решение вынесено, появились детали и всем стало ясно, как обстояло дело. Вокруг было много шума, но мы старались помалкивать, зная правду и что она вскоре будет доступна всем».
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