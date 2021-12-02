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Формула 1 Новости

Браун о приходе VW в Ф1: Это только начало, будут другие

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Исполнительный директор чемпионата фактически подтвердил, что переговоры с Audi и Porsche находятся в финальной стадии

Браун о приходе VW в Ф1: Это только начало, будут другие

В последние месяцы появляется все больше слухов о том, что концерн Volkswagen близок к решению о приходе в Формулу 1 со своими марками Porsche и Audi. До сих пор официально это не подтверждалось, однако на днях исполнительный директор чемпионата Росс Браун прямо признал скорый приход концерна к Ф1, объяснил причины такого интереса, и даже пообещал, что за Volkswagen потянутся и другие новые автопроизводители.

И причина, по словам Брауна – в синтетическом возобновляемом топливе, на которое чемпионат намерен перейти в ближайшие годы. При производстве такого топлива из атмосферы поглощается такое же количество парникового углекислого газа, которое потом выделяется при его сгорании, таким образом баланс атмосферы не меняется.

«Переход на возобновляемое топливо случится самое позднее в 2026 году, но возможно и раньше, – заявил Браун в разговоре с американским изданием Racer. – И важно, чтобы это топливо годилось не только для Формулы 1, но и чтобы им можно было заправлять и дорожные машины.

У электромобилей есть право на существование, но и для синтетического топлива найдется применение. В мире уже ездит миллиард автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который скоро превратится в два миллиарда. От них просто так не избавиться. И потому так важно создать топливо, с которым они станут безвредными.

И я верю, что Формула 1 может здесь показать всем пример, вот почему мы над этим работаем.

Нет никакого секрета в том, что Volkswagen со своими брендами Porsche и Audi очень плотно присматривается к Формуле 1, и причина именно в переходе на синтетическое топливо. И скажу вам, что придут и другие автоконцерны, боюсь этими марками все не кончится».

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