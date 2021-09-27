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Формула 1 / Гран При России Новости

Браун: Норрис в Сочи действовал как Баррикелло

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Бывший технический директор Ferrari вспомнил, как после начала дождя Баррикелло отказался менять шины и… выиграл гонку!

Браун: Норрис в Сочи действовал как Баррикелло

Решение Ландо Норриса не переходить со сликов на промежуточную резину в Сочи многим кажется очевидной ошибкой, стоившей ему победы. Однако исполнительный директор Формулы 1 Росс Браун, который в прошлом был одним из руководителей команды Ferrari, вспомнил историю, которая может служить Норрису оправданием.

В своей колонке на сайте чемпионата он похвалил пилота McLaren и предрек ему большое будущее.

«Лучшим гонщиком дня для меня является Ландо Норрис, – написал Браун. – Он четко контролировал ситуацию в первой половине гонки. Да, под конец все сложилось для него неудачно, но все же для меня он провел блестящую гонку.

Ландо сейчас страдает. Мы все чувствовали его боль, когда он заскользил наружу в повороте по мокрой трассе. Это была трагедия. Мне знакома эта ситуация, когда важно принять безошибочное стратегическое решение. Будучи руководителем Ferrari я выигрывал гонки, принимая решения не зазывать пилота на пит-стоп. И я проигрывал гонки также.

Хорошим примером является Гран При Германии 2000 года, когда победил пилот Ferrari Рубенс Баррикелло. Мы настаивали на том, чтобы он заехал в боксы на пит-стоп. Но он категорически отказался, дотянул до финиша и выиграл гонку.

Ландо определенно преодолеет эту ситуацию и выйдя из нее станет сильнее. Не забывайте, что и в квалификации он справился лучше, чем остальные. Кто должен решать, когда сменить шины – пилот или команда? Я бы сказал, что 60 на 40 в пользу команды. Но пилоту всегда так сложно решиться заехать в боксы, когда он лидирует».

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