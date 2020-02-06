Браун: Нет признаков ухода Mercedes и Renault из Ф1

В преддверии подписания нового договора между командами и Формулой 1, в паддоке появились слухи о возможном уходе Renault и Mercedes из чемпионата в конце 2020 года. Ни та, ни другая команда пока официально не заявили о выступлении в Ф1 после грядущего сезона, хотя босс Mercedes Тото Вольф накануне сказал, что немецкая команда не покинет чемпионат как минимум до 2022 года.

Спортивный директор Ф1 Росс Браун полагает, что ему не стоит беспокоиться ни на счет Mercedes, ни на счет Renault.

«Не вижу признаков обратного, – ответил Браун на вопрос о том, останутся ли все нынешние производители в Ф1 в 2021 году. – Во многих смыслах в руководствах компаний сейчас довольны, так как получили определенность. Каждый раз, когда Тото Вольф ходит на совет директоров Mercedes зимой, он просит увеличить бюджет, потому что хочет побеждать. И что им сказать? "Мы не дадим тебе больше, потому что не хотим побеждать"? А теперь они знают, сколько будут тратить.

От всех Ол Калениусов этого мира мы получили сообщение о том, что они хотят контролировать затраты, хотят знать, сколько потратят».

Браун полагает, что потолок бюджетов также положительно скажется на желании производителей выступать в Ф1 в долгосрочной перспективе.

«Мы хотим, чтобы успех команд был гораздо более стабилен, чем сейчас, – сказал Браун. – Сейчас они думают, что все в порядке, но когда доходишь до предела, тебя начинает трясти. А мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы в Mercedes чувствовали, что получают так много пользы за свои деньги, что вообще никогда не покинут чемпионат. Что они получают намного больше, чем тратят. И если их экономическое окружение начнет потряхивать, они должны чувствовать, что все в порядке. Потому мы и решили, что перемены необходимы».

Браун также полагает, что введение потолка бюджетов в случае необходимости позволит командам резко сократить расходы: «Как только мы отладим механизм, то в случае экономического кризиса сможем понизить траты. Сейчас у нас нет механизма для этого. Сейчас в случае кризиса мы запрещаем тесты, делаем все подряд, и получаем временный, но нестабильный эффект, потому что команды находят другие способы потратить деньги».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл