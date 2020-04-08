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Формула 1 / Новость

Браун назвал реальными 19 гонок, начиная с июля

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Браун назвал реальными 19 гонок, начиная с июля
Автор:
, Главный редактор
8 апр. 2020 г., 21:08

Управляющий директор Формулы 1 также предположил, что первые этапы сезона-2020 могут пройти без зрителей

Росс Браун поделился с журналистами британского телеканала Sky Sports своим видением того, каким может быть календарь нынешнего сезона после многочисленных отмен или переносов Гран При из-за эпидемии коронавируса.

«Мы предпочли бы начать сезон в Европе – но, может быть, нам придется сделать это в закрытом режиме. Мы можем организовать достаточно плотную изоляцию паддока: команды прилетают чартерными рейсами, их организованно перевозят на трассу – при этом все прилетевшие протестированы и мы уверены, что не создаем ни для кого рисков.

Гонки без зрителей – не идеальный вариант. Но это лучше, чем ничего. Нам не стоит забывать, что за Формулой 1 следят миллионы зрителей. Причем многие из них сейчас находятся на карантине – и возможность посмотреть гонки станет для них хорошей новостью. С другой стороны, мы хотим быть уверенными, что после старта сезона нам не придется опять его прерывать. Это было бы наихудшим вариантом».

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В то время как ряд экспертов всерьез допускает, что в этом году чемпионат мира вообще не состоится, Брауну кажется вполне реальным проведение количества гонок, несильно отличающегося от исходного числа этапов (22).

«Если начать сезон в июле, мы сможем провести 18-19 гонок. График будет плотным: три уик-энда подряд гонки – потом одни свободные выходные, потом снова три этапа подряд и один свободный уик-энд. Что касается восьми гонок, которые нам необходимы, чтобы не потерять статус чемпионата мира, то их мы можем организовать, даже если начнем в октябре. Так что, если вам очень нужен момент, после которого вы сможете окончательно похоронить чемпионат этого года, то это октябрь».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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