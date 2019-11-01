Браун назвал машины-2017 ошибкой. Феттель с ним поспорил
Спортивный директор Ф1 и четырехкратный чемпион мира по-разному оценили действующий технический регламент, который был принят в 2017 году.
По мнению Росса Брауна, Формула 1 совершила ошибку, принимая технический регламент на 2017 год. Тогда было решено повысить прижимную силу машин, чтобы сделать их быстрее. Этот регламент действует до сих пор и будет изменен только с 2021 года. Но по мнению Брауна, из-за него гонки стали менее привлекательными.
«В 2017 году прижимная сила машин существенно выросла, – сказал Браун. – И то решение стоит обдумать, потому что оно было принято по совершенно непонятным мне причинам. Они захотели этого роста, чтобы “сделать машины быстрее, а Ф1 лучше”. Но на деле получилось хуже, потому что машины не могут бороться друг с другом. Это пример непродуманной программы. Так что машины теперь очень быстры, но не могут гоняться».
С мнением Брауна не согласился пилот Ferrari Себастьян Феттель.
«Я совершенно не согласен, – заявил немец. – По-моему, машины стали гораздо зрелищнее. Теперь мы знаем, на что они способны, а раньше они были медленными. Да, лобовое сопротивление было низким, что помогало на прямых, но это не слишком захватывающе для нас. И машины казались медленнее, чем прежде. Так что я не думаю, что то решение было неверным.
По-моему, неверным было то, что машины стали такими тяжелыми. Это как-то связано с безопасностью и силовой установкой. Думаю, это самая большая разница между нынешней Ф1 и тем, что было 10-20 лет назад».
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Браун назвал машины-2017 ошибкой. Феттель с ним поспорил
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