Браун назвал машины-2017 ошибкой. Феттель с ним поспорил

По мнению Росса Брауна, Формула 1 совершила ошибку, принимая технический регламент на 2017 год. Тогда было решено повысить прижимную силу машин, чтобы сделать их быстрее. Этот регламент действует до сих пор и будет изменен только с 2021 года. Но по мнению Брауна, из-за него гонки стали менее привлекательными.

«В 2017 году прижимная сила машин существенно выросла, – сказал Браун. – И то решение стоит обдумать, потому что оно было принято по совершенно непонятным мне причинам. Они захотели этого роста, чтобы “сделать машины быстрее, а Ф1 лучше”. Но на деле получилось хуже, потому что машины не могут бороться друг с другом. Это пример непродуманной программы. Так что машины теперь очень быстры, но не могут гоняться».

С мнением Брауна не согласился пилот Ferrari Себастьян Феттель.

«Я совершенно не согласен, – заявил немец. – По-моему, машины стали гораздо зрелищнее. Теперь мы знаем, на что они способны, а раньше они были медленными. Да, лобовое сопротивление было низким, что помогало на прямых, но это не слишком захватывающе для нас. И машины казались медленнее, чем прежде. Так что я не думаю, что то решение было неверным.

По-моему, неверным было то, что машины стали такими тяжелыми. Это как-то связано с безопасностью и силовой установкой. Думаю, это самая большая разница между нынешней Ф1 и тем, что было 10-20 лет назад».

Дополнительная информация: Адам Купер