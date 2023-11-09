Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
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Браун назвал главный просчет организаторов Гран При Лас-Вегаса

За пафосом гонки в столице казино от внимания как-то ускользнул тот факт, что бороться на трассе пилотам предстоит в крайне холодную погоду

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Серхио Перес, Red Bull Racing

Уже через неделю стартует совершенно новый этап Формулы 1 – Гран При Лас-Вегаса в самом центре известного на весь мир американского города. Все говорит о том, что это будет незаурядный этап, очень важный для Liberty Media с точки зрения продвижения спорта в Штатах. 

Тем временем бывший глава Ф1 Росс Браун в интервью TalkSPORT обратил внимание на одну крайне примечательную деталь. Как известно, заезды в Лас-Вегасе будут проходить в темное время суток с четверга по субботу – так удобнее и местной, и европейской аудитории (по московскому времени квалификация и гонка вообще состоятся утром в субботу и воскресенье).

Однако на календаре середина ноября, а окружающая город пустыня Невада в это время года является не самым комфортным местом. Ночные температуры тут опускаются почти до нулевой отметки. 

«Мы как-то не учли этот момент, – признался Браун, который стоял у руля Ф1, когда был подписан контракт с Лас-Вегасом. – Шинникам придется столкнуться ночью с очень холодными условиями.

Во время гонки прогноз обещает всего три или четыре градуса выше ноля. Это очень холодно, и заставить резину работать в таких условиях – непростой вызов. Но в компании [Pirelli] уже приняли меры, чтобы лучше справиться с ситуацией.

Нас точно будут ждать незнакомые условия, которых никогда не было прежде. Но я все равно считаю, что Гран При выйдет зрелищным». 

Серхио Перес, Red Bull Racing, демонстрационные заезды в Лас-Вегасе

Фото: Red Bull Content Pool

Серхио Перес, Red Bull Racing, демонстрационные заезды в Лас-Вегасе

Особенностью трассы в Лас-Вегасе является почти полное отсутствие быстрых поворотов, в которых шины могли бы прогреваться за счет боковой нагрузки. Зато в столице казино участников Ф1 ждет прямая протяженностью почти в 2 километра – на ней резина будет еще больше остывать. 

Новый этап стартует в пятницу 17 ноября, первая тренировка начнется в 7:30 Мск.

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