Браун: McLaren эффективней Red Bull готовит пилотов

Программа подготовки пилотов Red Bull считается одной из лучших в Формуле 1. На данный момент в чемпионате выступает шесть гонщиков, прошедших через нее.

При этом программа также известна жесткостью по отношению к молодым пилотам и частыми увольнениями юниоров. Глава McLaren Зак Браун считает более эффективным подход своей команды, при котором выбирается один юниор, но его подготовка обязательно доходит до уровня Ф1.

«Здорово, что Red Bull нашла Ферстаппена, но для этого они прошли через множество талантливых гонщиков, потратили много денег, – цитирует Брауна GP Fans. – Я думаю, наш более нацеленный метод лучше.

Сейчас мы следим за младшими формулами, но никого не держим в своей программе, потому что у нас нет для них места. Мы действуем более стратегически, как с Ландо Норрисом. Мы нашли его на очень ранней стадии карьеры. Так же было с Вандорном, но с ним, к сожалению, у нас не вышло. Зато вышло с Хэмилтоном.

Мы берем пилотом лишь тогда, когда понимаем, что они созреют как раз к моменту, когда у нас будет место в команде».