Браун: Идею квалификационных гонок заблокировали две команды

Предложение руководства Формулы 1 проводить по субботам спринтерские гонки вместо классических квалификаций не было утверждено на встрече представителей команд с FIA и организаторами чемпионата на прошлой неделе в Париже. По словам исполнительного директора Формулы 1 Росса Брауна, против проголосовали всего две команды.

«Мы хотели попробовать в 2020-м несколько субботних квалификационных гонок со стартовой решеткой в реверсивном относительно общего зачета порядке, – цитирует Брауна официальный сайт Ф1. – Чтобы по их итогам определять расположение на старте воскресной гонки. Я полагал, что это восхитительная идея.

Конечно, пилоты отреагировали на это нервно, и я могу их понять. Но мы просили только о трех таких гонках в году (в России, Бельгии и Франции – прим. ред.). Если бы это не сработало, я бы поднял руки вверх. А сработало бы – прекрасно. Даже если результат вышел бы неоднозначным, с этим все равно можно было бы работать.

Жаль, что не получится сделать этого. Боюсь, что это типичная ситуация для Формулы 1. Существующая система принятия решений требует единогласия при рассмотрении правил на следующий год. Первоначально команды согласились на квалификационные гонки. Но потом две проголосовали против».

Стоит отметить, что по новому регламенту с 2021 года предлагается изменить процедуру принятия решений в Ф1. Фактор единогласного голосования останется в прошлом, вместо этого достаточно будет 28 голосов в комитете из 30 человек, составленном из десяти делегатов от FIA, десяти от Ф1 и десяти от команд. Иными словами, если бы голосование по квалификационным гонкам состоялось в таком формате, то при поддержке FIA и Ф1 решение было бы принято.