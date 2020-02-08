Браун: Хэмилтону проще побеждать, чем Шумахеру

Официальный сайт Формулы 1 опубликовал ряд цитат, принадлежащих управляющему директору чемпионата Россу Брауну. В них британец сравнивает Михаэля Шумахера, которому в настоящий момент принадлежат многие ключевые рекорды Ф1 – и Льюиса Хэмилтона, который в обозримом будущем может переписать эти рекорды на себя.

«Оба невероятно талантливы в том, что касается пилотажа – причем иногда они могут прибавить буквально на пустом месте, – в частности рассказал Браун. – Порой после того, как Льюис проезжал решающий круг в квалификации, команда просто лишалась дара речи.

Спору нет, Льюис заслужил все свои титулы. Он не совершает ошибок и водит просто фантастически. Его пилотаж исключителен. Ни о каком везении не идет речи. Льюис выигрывает, потому что фантастически делает свою работу – и надо отдать ему должное».

Однако Браун отметил и заметную разницу между девяностыми годами, когда добился первых успехов Шумахер, и последним десятилетием, по ходу которого завоевал свои титулы Хэмилтон.

«Льюис – настоящий профессионал с высокой самоотдачей, он может погрузиться в работу на сто процентов, – пояснил управляющий директор Ф1. – Однако Михаэль вникал в детали конструкции автомобиля с такой тщательностью, которая сейчас просто не требуется.

Михаэль вырос в те времена, когда многих привычных нам технологий еще не было. Анализ данных был весьма поверхностным. Сейчас гонщик покидает кокпит – а у инженера уже есть данные о всех нюансах работы машины в каждом из поворотов. Гонщику толком и говорить ничего не надо. Во времена Михаэля от водителя зависело гораздо больше».

Росс Браун был техническим директором команды Benetton, в составе которой Михаэль Шумахер завоевал свои первые титулы – после чего вместе с немецким пилотом перешел в Ferrari и стал соавтором пяти титулов немца в составе итальянского коллектива. Позже британец возглавлял команду Mercedes – в том числе в 2013 году, когда Льюис Хэмилтон проводил в немецкой «конюшне» первый сезон.