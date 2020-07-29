Браун: Формула 1 открыта к появлению российской команды
Руководство Ф1 оказалось не против появления российского коллектива после нормализации финансовой обстановки
Во время прошлогоднего Гран При России министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что страна готова завести собственную команду в Формуле 1. Схожие мысли высказывал и основатель программы SMP Racing Борис Ротенберг.
В связи с эпидемией коронавируса и сменой технического регламента боссы Формулы 1 уже заявили, что не будут принимать новые команды до 2022 года. Но, по словам спортивного директора чемпионата Росса Брауна, после этого чемпионат готов рассмотреть и российских новичков.
«Нам необходим период стабильности после этой глобальной пандемии, и мы также хотим, чтобы новые правила начали действовать с 2022 года, – сказал Браун ТАСС. – У нас отличная стартовая решетка с десятью яркими командами, и нет необходимости увеличивать это число.
Однако новый экономический климат в Формуле 1, бюджетные ограничения и более справедливое распределение призового фонда делают инвестиции в нашу команду гораздо более привлекательными.
Если возникнет интерес со стороны российской команды или любой другой, который мы посчитаем устойчивым, мы будем полностью открыты для рассмотрения такой возможности».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Росс Браун
|Автор
|Иван Матушкин