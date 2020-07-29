Браун: Формула 1 открыта к появлению российской команды

Во время прошлогоднего Гран При России министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что страна готова завести собственную команду в Формуле 1. Схожие мысли высказывал и основатель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

В связи с эпидемией коронавируса и сменой технического регламента боссы Формулы 1 уже заявили, что не будут принимать новые команды до 2022 года. Но, по словам спортивного директора чемпионата Росса Брауна, после этого чемпионат готов рассмотреть и российских новичков.

«Нам необходим период стабильности после этой глобальной пандемии, и мы также хотим, чтобы новые правила начали действовать с 2022 года, – сказал Браун ТАСС. – У нас отличная стартовая решетка с десятью яркими командами, и нет необходимости увеличивать это число.

Однако новый экономический климат в Формуле 1, бюджетные ограничения и более справедливое распределение призового фонда делают инвестиции в нашу команду гораздо более привлекательными.

Если возникнет интерес со стороны российской команды или любой другой, который мы посчитаем устойчивым, мы будем полностью открыты для рассмотрения такой возможности».