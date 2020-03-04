Браун: Если какой-то команде запретят въезд – Гран При не будет
Из-за коронавируса власти ряда государств, где запланированы гонки Ф1, запретили въезд жителям Италии и некоторых других стран
В связи с распространением коронавируса ряд государств уже ввели запрет на въезд для жителей стран, где обнаружили заболевание, или для граждан, которые недавно эти страны посещали.
В частности, это создало угрозу для сотрудников итальянских команд Ferrari и AlphaTauri: из Италии теперь нельзя въезжать как минимум во Вьетнам, где в этом году должен пройти дебютный Гран При.
Однако по словам исполнительного директора чемпионата Ф1 Росса Брауна, в таком случае этап либо придется полностью отметить, или же гонка пройдет, но вне общего зачета в чемпионате.
«Если для сотрудников команды вводятся ограничения на посещение страны, мы не сможем
провести там гонку, – цитирует Брауна агентство Reuters. – Ну или эта гонка не будет считаться этапом чемпионата мира Формулы 1, иначе это не было бы справедливым.
Если сама команда захочет пропустить этап – это другое дело. Но когда это происходит из-за решений властей, то такие гонки сложно считать честными.
Ситуация очень серьезная, я бы не стал ее недооценивать. И мы стараемся сохранить гонки. В рамках разумного, конечно. Мы будем минимизировать число людей в паддоке, мы уже просим команды отправлять как можно меньше людей на этап».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Браун: Если какой-то команде запретят въезд – Гран При не будет
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