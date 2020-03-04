Браун: Если какой-то команде запретят въезд – Гран При не будет

В связи с распространением коронавируса ряд государств уже ввели запрет на въезд для жителей стран, где обнаружили заболевание, или для граждан, которые недавно эти страны посещали.

В частности, это создало угрозу для сотрудников итальянских команд Ferrari и AlphaTauri: из Италии теперь нельзя въезжать как минимум во Вьетнам, где в этом году должен пройти дебютный Гран При.

Однако по словам исполнительного директора чемпионата Ф1 Росса Брауна, в таком случае этап либо придется полностью отметить, или же гонка пройдет, но вне общего зачета в чемпионате.

«Если для сотрудников команды вводятся ограничения на посещение страны, мы не сможем

провести там гонку, – цитирует Брауна агентство Reuters. – Ну или эта гонка не будет считаться этапом чемпионата мира Формулы 1, иначе это не было бы справедливым.

Если сама команда захочет пропустить этап – это другое дело. Но когда это происходит из-за решений властей, то такие гонки сложно считать честными.

Ситуация очень серьезная, я бы не стал ее недооценивать. И мы стараемся сохранить гонки. В рамках разумного, конечно. Мы будем минимизировать число людей в паддоке, мы уже просим команды отправлять как можно меньше людей на этап».