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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Браун: Без пит-стопа Хэмилтона случилась бы катастрофа

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Спортдиректор Ф1 не согласен с критикой тактики Льюиса

Браун: Без пит-стопа Хэмилтона случилась бы катастрофа

Льюис Хэмилтон остался недоволен тактикой Mercedes на Гран При Турции. Британец последним из всех лидеров провел свой пит-стоп, перед ним он шел третьим, а на финише оказался пятым. 

Сам Хэмилтон был уверен, что мог доехать до конца гонки без остановок, и упрекнул команду, что та зря заставила его ехать в боксы. Однако спортивный директор Формулы 1 Росс Браун полагает, что Хэмилтон ошибается, и без пит-стоп он мог бы вовсе остаться без очков.

«В случае Льюиса мы видели, как он поначалу сопротивлялся заезду в боксы, – цитирует Брауна пресс-служба Ф1. – В таких сложных ситуациях, когда пилот отказывается, команде легко отступить и отказаться от решения, которое она считает верным.

Но пилот-то находится в пузыре. Он не может видеть всех данных, которые поступают на пит-уолл. В случае Льюиса, если бы он не заехал в боксы и его шины бы стерлись или пошел бы дождь, он бы провалился вниз по пелотону. Это была бы катастрофа».

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