Братчес обсудит с Кэри свое будущее в Ф1
Генеральный директор Формулы 1 рассказал, что нынешний коммерческий руководитель чемпионата Шон Братчес еще не определился с тем, продолжит ли он работу на своем посту или уйдет из спорта.
В начале осени британские СМИ сообщили о планах Братчеса покинуть Ф1. Он занимал свой пост с начала 2016-го, когда Liberty Media получила контроль над чемпионатом.
Сейчас сам Шон работает в Лондоне, посещая большинство Гран При, тогда как его семья по-прежнему живет в Америке.
«Если говорить о Шоне, то мы обсуждаем [его будущее], – рассказал Кэри на Гран При Абу-Даби. – Мы работаем над этим вопросом. Но решения пока нет.
Понятно, что жизнь Шона уникальна. Его близкие в Штатах, а сам он в Лондоне. И думаю, он действительно получает удовольствие от того, чем занимается. Ему нравится работа и перспективы, но прямо сейчас у него нет времени даже на лишний вздох.
Так что после этого уик-энда мы отправимся в Лондон, где еще раз все спокойно обговорим. Поймем, куда двигаться дальше. Пока ничего не решено».
В отношении собственного будущего Кэри сказал, что не намерен цепляться за власть в Формуле 1.
«Я уже достаточно старый, – сказал он. – Все, что в моих силах – заниматься краткосрочными вопросами. Я не выстраиваю карьеру, не строю далеко идущих планов. Когда вы уже не молоды, лучше заниматься тем, что происходит сейчас. Мне нравятся вызовы Формулы 1, я занимаюсь ими и стремлюсь решать задачи.
Будущее приводит меня в восторг. Если в какой-то момент я уйду или Liberty выкинет меня, тогда придется решать, как быть дальше. Но пожалуй, будет лучше не обсуждать такие вопросы публично».
Чейз Кэри, руководитель Формулы 1
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Адам Купер
Братчес обсудит с Кэри свое будущее в Ф1
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