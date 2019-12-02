Братчес обсудит с Кэри свое будущее в Ф1

В начале осени британские СМИ сообщили о планах Братчеса покинуть Ф1. Он занимал свой пост с начала 2016-го, когда Liberty Media получила контроль над чемпионатом.

Сейчас сам Шон работает в Лондоне, посещая большинство Гран При, тогда как его семья по-прежнему живет в Америке.

«Если говорить о Шоне, то мы обсуждаем [его будущее], – рассказал Кэри на Гран При Абу-Даби. – Мы работаем над этим вопросом. Но решения пока нет.

Понятно, что жизнь Шона уникальна. Его близкие в Штатах, а сам он в Лондоне. И думаю, он действительно получает удовольствие от того, чем занимается. Ему нравится работа и перспективы, но прямо сейчас у него нет времени даже на лишний вздох.

Так что после этого уик-энда мы отправимся в Лондон, где еще раз все спокойно обговорим. Поймем, куда двигаться дальше. Пока ничего не решено».

В отношении собственного будущего Кэри сказал, что не намерен цепляться за власть в Формуле 1.

«Я уже достаточно старый, – сказал он. – Все, что в моих силах – заниматься краткосрочными вопросами. Я не выстраиваю карьеру, не строю далеко идущих планов. Когда вы уже не молоды, лучше заниматься тем, что происходит сейчас. Мне нравятся вызовы Формулы 1, я занимаюсь ими и стремлюсь решать задачи.

Будущее приводит меня в восторг. Если в какой-то момент я уйду или Liberty выкинет меня, тогда придется решать, как быть дальше. Но пожалуй, будет лучше не обсуждать такие вопросы публично».