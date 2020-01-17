Брата Леклера взяли в Академию Ferrari
18-летний Артур Леклер стал пилотом молодежной программы Скудерии и проведет будущий сезон за сильнейшую команду в европейской чемпионате Formula Regional.
Артур Леклер начал выступать в «формулах» в 2018 году во Франции, где выиграл две гонки и еще шесть раз поднимался на подиум в Формуле 4. Годом спустя монегаск перешел в немецкую Ф4. Там он добился одной победы и всего восемь раз побывал на подиуме, а по итогам сезона занял пятое место.
2020-й год Артур проведет в качестве юниора Ferrari в команде Prema в серии Formula Regional – именно с этой командой его старший брат доминировал в Формуле 2 в 2017 году. В первом сезоне европейского первенства Formula Regional коллектив Prema стал лучшим в зачете команд, набрав почти в два раза больше очков, чем их ближайшие соперники из DR Formula. А Фредерик Вести, представляющий итальянскую команду, выиграл титул.
Товарищем Леклера по Prema станет 17-летний бразильский гонщик Джанлука Петекоф – еще один слушатель Академии Ferrari.
Другим гонщиком, вошедшим в программу Скудерии, стал 15-летний швед Дино Беганович. После трех лет в чемпионате мира по картингу он проведет дебютный сезон в итальянской Формуле 4, а также выступит в нескольких гонках в немецком первенстве Ф4.
Старший брат Артура Леклера, Шарль, выиграл две гонки и семь раз был на поуле в дебютном сезоне за Ferrari в Формуле 1, в конце которого получил контракт до 2024 года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Formula Regional European Championship
|Автор
|Денис Буденков
Брата Леклера взяли в Академию Ferrari
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