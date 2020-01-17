Брата Леклера взяли в Академию Ferrari

Артур Леклер начал выступать в «формулах» в 2018 году во Франции, где выиграл две гонки и еще шесть раз поднимался на подиум в Формуле 4. Годом спустя монегаск перешел в немецкую Ф4. Там он добился одной победы и всего восемь раз побывал на подиуме, а по итогам сезона занял пятое место.

2020-й год Артур проведет в качестве юниора Ferrari в команде Prema в серии Formula Regional – именно с этой командой его старший брат доминировал в Формуле 2 в 2017 году. В первом сезоне европейского первенства Formula Regional коллектив Prema стал лучшим в зачете команд, набрав почти в два раза больше очков, чем их ближайшие соперники из DR Formula. А Фредерик Вести, представляющий итальянскую команду, выиграл титул.

Товарищем Леклера по Prema станет 17-летний бразильский гонщик Джанлука Петекоф – еще один слушатель Академии Ferrari.

Другим гонщиком, вошедшим в программу Скудерии, стал 15-летний швед Дино Беганович. После трех лет в чемпионате мира по картингу он проведет дебютный сезон в итальянской Формуле 4, а также выступит в нескольких гонках в немецком первенстве Ф4.

Старший брат Артура Леклера, Шарль, выиграл две гонки и семь раз был на поуле в дебютном сезоне за Ferrari в Формуле 1, в конце которого получил контракт до 2024 года.

Дополнительная информация: Джек Беньон