Брат Шумахера нашел виновного в неудачах Мика. Это Мазепин

За те два года, что Мик Шумахер провел в Формуле 1, у него не было более рьяного адвоката, чем родной дядя Ральф. Тот стоически хвалил молодого пилота даже по самому незначительному поводу и очень умело находил виновны в любой его неудаче – это всегда был кто угодно, кроме самого Мика.

Сейчас, когда гонщик выпал из пелотона и остается резервистом в Mercedes, Ральф немного успокоился – однако на освободившуюся площадку вышел его сын, 21-летний Давид. В интервью Sport1 он взялся объяснить причину тех сложностей, которые помешали Мику проявить себя в Ф1.

«Все дело в том, что в дебютном сезоне он не имел возможности конкурировать [в Haas] со своим напарником Никитой Мазепиным, – объяснил Давид про двоюродного брата. – Оба были новичками, но Мазпин постоянно отставал и не мог установить высокую планку.

А молодому спортсмену обязательно нужен ориентир, чтобы развиваться. Только на второй год у Мика появился такой в лице Кевина Магнуссена.

К тому же, я не считаю, что Haas дала ему достаточно времени, чтобы проявить себя. Ведь сделать это в Формуле 1 невероятно сложно.

К счастью, сейчас, в отличие от Haas, у Мика есть возможность учиться всему в Mercedes. Надеюсь, он получит второй шанс. Если так – он покажет себя, в этом у меня нет сомнений».

Давид Шумахер, Mercedes-AMG Team WINWARD Фото: Александр Триниц

Сам Давид Шумахер до прошлого года выступал в Формуле 3, а сейчас без особого успеха стартует в DTM и соревнованиях Гран Туризмо.

«Говорить про Ф1 сейчас сложно, – признал он, рассказывая о своих планах. – В настоящий момент я концентрируюсь на других гонках. Что будет дальше, предсказывать не берусь, но по ходу этого сезона я явно прибавляю».

Также пилот затронул тему громкой фамилии, рассказал о ее плюсах и минусах.

«В молодежных категориях это очень помогает, там имя Шумахера открывает многие двери, – объяснил Давид. – С другой стороны, на тебя смотрят более пристально. Ошибки, как у меня недавно на "Норисринге", сразу оказываются в СМИ. Они перекрывают позитив, и с этим тебе ничего не поделать.

Соперники тоже порой ведут себя иначе: "Вот приближается младший Шумахер, ни за что его не пущу". А еще наши цитаты очень любят вырывать из контекста. Вот я недавно сказал, что считаю примером для подражания не только отца и дядю [Михаэля], но и Льюиса Хэмилтона – и понеслось…

С этим приходится жить, с этим приходится бороться. Что я и делаю. К счастью, меня поддерживает отец, чей опыт и связи очень полезны».