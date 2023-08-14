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Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса

Николас сделал вид, что его публикация в социальных сетях была лишь шуткой – но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки

Александр Кабановский
Автор:
Обладатель поула Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1, и его брат Николас Хэмилтон

Поклонники Формулы 1 уже почти утратили интерес к теме продления контракта между Льюисом Хэмилтоном и Mercedes. Эта история явно затянулась, а ее исход не вызывает ни малейших сомнений. Сам пилот и Тото Вольф, кажется, устали повторять, что «все условия давно согласованы, осталось уладить последние мелочи».

СМИ продолжают гадать, когда будет сделано официальное объявление – некоторые инсайдеры говорят, что это произойдет до конца августа. 

Тем временем масла в огонь подлил Николас Хэмилтон – младший брат Льюиса и пилот британского Туринга. 

Он опубликовал в социальных сетях кадр с изображением смартфона со входящим звонком от Вольфа. «О, Тото и Mercedes хотят, чтобы я стал напарником большого братца Льюиса Хэмилтона в 2024-м… Стоит ли брать трубку?», – такая подпись сопровождала публикацию. 

Дело, разумеется, не в том, что подобное невозможно – у Джорджа Расселла уже есть контракт на будущий год (и, как поговаривают, на 2025 тоже). Многие увидели в такой публикации свидетельство того, что Льюис и Mercedes наконец-то поставили в переговорах финальную точку. Ведь только после этого у семикратного чемпиона мира может появиться хоть какой-то напарник. 

Вскоре Ник поспешил объяснить, что его пост – лишь шутка, из которой не стоит делать никаких выводов. Но слушком уж много в этой истории оказалось совпадений, чтобы считать ее просто забавой…

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