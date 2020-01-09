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Формула 1 / Новость

Брандла удивили новые контракты Леклера и Ферстаппена

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Брандла удивили новые контракты Леклера и Ферстаппена
Автор:
9 янв. 2020 г., 19:05

Бывший гонщик Ф1 и комментатор Sky Sports Мартин Брандл не ожидал, что звездные гонщики не будут пытаться перейти в чемпионскую команду. Быть может, за их решением кроется что-то серьезное?

Двое самых перспективных молодых гонщика из топ-команд еще до начала сезона-2020 продлили свои контракты. В конце декабря Ferrari объявила о соглашении с Шарлем Леклером до 2024 года, а в начале января стало известно, что Макс Ферстаппен останется в Red Bull до 2023-го.

При этом контракты у обоих гонщиков Mercedes заканчиваются в конце 2020-го – однако никто из их соперников не стал пытаться попасть в чемпионскую команду, которая уже несколько сезонов обладает лучшей машиной в пелотоне. И это особенно интересно на фоне слухов о том, что Mercedes вскоре свернет свою заводскую программу.

«Новости про Ферстаппена заставляют задуматься: "А что произойдет в Mercedes в кратко- и среднесрочной перспективе?" – цитирует Мартина Брандла Sky Sports. – Я правда ожидал, что либо Ферстаппен, либо Леклер перейдет в Mercedes.

У Mercedes должен быть лучший или один из лучших автомобилей еще два-три года с их нынешним импульсом. Так почему же никто из них не перешел туда?»

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Что касается Льюиса Хэмилтона – его контракт истекает после 2020 года – Брандл считает, что теперь возможности шестикратного чемпиона сузились, но он все еще способен диктовать свое будущее.

«У Льюиса осталось меньше возможностей, но он все еще держит много тузов в рукаве, – продолжил Брандл. – И это вовсе не мешает Льюису перейти в любую из этих двух команд. Состав Хэмилтон-Леклер в Ferrari все еще возможен.

Но возможностей у Льюиса действительно стало меньше, если он еще не подписал контракт с Mercedes на более длительный срок. Возможно, перед Рождеством появились какие-то новости, о которых мы еще не слышали.

Но эти контракты [у Ферстаппена и Леклера] были заключены раньше, чем я ожидал. Я думал, что Макс по ходу первых нескольких гонок оценит, сможет ли Red Bull предоставить ему чемпионскую машину, а затем примет решение.

Значит, какие-то вещи прояснились. И это заставляет задуматься, что происходит в Mercedes».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Шарль Леклер
Автор Денис Буденков

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12 мар. - 15 мар.
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