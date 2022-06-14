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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Брандла удивила затянувшаяся борьба Mercedes с «козлением»

Гоночный эксперт заметил, что чемпионам мира стоило бы давно разобраться с проблемами, раз уж остальным командам это неплохо удалось

Кемаль Шенгюл
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Брандла удивила затянувшаяся борьба Mercedes с «козлением»
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Раскачка машин на прямых стала одной из главных тем в прошлый уик-энд на Гран При Азербайджана. Особенно серьезно от «козления» досталось Льюису Хэмилтону, хотя и многие другие гонщики были далеко не в восторге. Джордж Расселл даже заметил, что так недалеко до серьезной аварии. 

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Попытка команд добиться изменений в правилах, чтобы улучшить ситуацию, оказалась безуспешной из-за того, что не для всех этот вопрос стоит одинаково остро. 

Между тем, призер девяти Гран При и ведущий эксперт Sky Sports Мартин Брандл удивился тому, что от колебаний едва ли не сильнее всех страдает Mercedes – команда с отличным техническим штабом, которая восемь последних лет выигрывала Кубок конструкторов. 

«Mercedes особенно настаивает на корректировке регламента, – рассказал британец. – Многие гонщики поддерживают такую позицию, но именно пилоты Mercedes – особенно. Но в других командах на это отвечают, что проблема касается не всей Формулы 1, и именно Mercedes.

Понятно, что проблему можно легко решить, просто увеличив клиренс машин. Но тогда они сразу потеряют скорость, а этого никто не хочет. В Итоге Mercedes приходится приносить в жертву темпу комфорт своих гонщиков. 

Если честно, я удивлен тем, что Mercedes все это время не удается разобраться с этой проблемой. Их машина кажется быстрой. Но они никак не могут воспользоваться ее возможностями. 

Думаю, [глава Red Bull Кристиан] высказал позицию, которая очень близка мне. Он считает, что решать этот вопрос должны в командах. С задачей нужно разобраться, но просить изменить правила на благо Mercedes – это как уговаривать индейку, что будет очень здорово, если ее выберут для рождественского ужина. 

При этом я понимаю, что испытывают Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном из-за всей этой невыносимой тряски».

Третье и четвертое места пилотов Mercedes на финише в Баку стало повторением лучшего результата команды в нынешнем сезоне. В Кубке конструкторов представители штутгартской марки сейчас идут третьими.

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