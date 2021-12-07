Брандл упрекнул Ферстаппена в излишней агрессии

Дуэль Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена за чемпионский титул остается главной темой для всех поклонников Ф1. Богатая на эмоции гонка в Джидде уравняла соперников по очкам, а третья подряд победа британца дала многим – включая букмекеров – основания называть именно его фаворитом в преддверии Гран При Абу-Даби.

На саудовском этапе Макс упирался изо всех сил, но вновь остался позади. Как отметил экс-пилот Ф1 и комментатор Sky Sports Мартин Брандл, сейчас голландец действует на трассах чересчур агрессивно, что может сыграть ему плохую службу.

«Думаю, Ферстаппену стоит задуматься о стандартах своего пилотирования, – сказал Брандл в эфире после финиша гонки. – Сегодня он зашел слишком далеко.

Этим вечером мы увидели агрессивные, непреклонные и яростные гоночные сражения. И это, пожалуй, был уже перебор».

Позже Мартин раскрыл тему в своей традиционной колонке по итогам этапа.

«У Формулы 1 есть проблема с современными трассами и "безопасными" зонами вылета, а также спортивными правилами, которые просто не справляются с нынешним подходом Макса к гонкам, – написал призер девяти Гран При. – И единственный способ FIA контролировать его в том, чтобы постоянно пересматривать эпизоды и выдавать случайные штрафы.

Макс вел [в Джидде] свою игру, учитывая преимущество в очках. Льюис просто не мог позволить себе аварию. В итоге они сравнялись, и впервые с 1974 года два пилота приедут на финал с равенством в таблице – но оно будет неполным, так как Макс впереди по победам.

Он контролирует ситуацию и действует очень хитро. Да, он идет на отчаянные маневры, но всегда оставляет возможность задуматься: что это, профессиональный фол, нарушающий правила, или просто жесткая борьба? Именно такие моменты, вроде памятной истории в четвертом повороте в Бразилии, порождают путаницу, споры и непостоянство решений».

Брандл продолжил: «Мне всегда нравились гоночное мастерство Макса и его умение думать. Я повторяю это с китайской гонки 2015 года, когда он еще выступал за Toro Rosso. Можно лишь восторгаться, глядя на его контроль машины – и мне очень досадно, что он прибегает к таким приемам. Он лучше этого.

Но даже несмотря на такие действия Макса, будет очень жаль, если его станут считать нечестным пилотом.

У Айртона Сенны и Михаэля Шумахера тоже случались ошибки, я сам знаю об этом не понаслышке (Брандл был главным соперником Сенны в британской Ф3, а с Шумахером выступал в одной команде в Ф1 – прим.ред.). Но они лишь портили им репутацию, а не делали ее лучше».

Столкновение: Льюис Хэсилтон, Mercedes, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool

Возвращаясь к событиям гонки, британец рассмотрел самый неоднозначный из них: когда Льюис налетел на Ферстаппена сзади в тот момент, когда Максу сказали пропустить соперника после срезки на 37-м круге.

«Он решил действовать "стратегически", – написал Брандл. – Тут можно вспомнить Бахрейн, где Макс отдал позицию Льюису в том месте, где не было линий DRS, и это потенциально стоило ему победы. К слову, без этого Макс бы сейчас лидировал в чемпионате с перевесом в 14 очков…

Так вот, Макс замедлился и оставил свободное место на дуге, ведущей к 27-му повороту. Льюису на тот момент еще не передали информацию, но по развитию событий он явно должен был чего-то ожидать. Его история о том, что "я не понимал, что происходит, а потому не стал обгонять", явно не сработала бы. Если бы Макс замедлился из-за поломки, Льюис прекрасно обогнал бы его и помчался вперед. Он интуитивно чувствует тактику и опасность.

Я полагаю, что Макс действительно пропускал Льюиса, но когда понял, что каждый из них рассчитывает пересечь линию DRS вторым, чтобы получить преимущество на следующей прямой, то со злостью ударил по педали тормоза с давлением 69 бар, что привело к замедлению 2,4g – это примерно половина того, что обычно происходит на самых жестких торможениях, – а затем вновь нажал на газ.

Хэмилтон влетел в него сзади, повредив свое переднее крыло и поломав какие-то детали на Red Bull. Им еще повезло, что оба не выбыли из гонки в ту же секунду – что, впрочем, устроило бы Макса. Но Хэмилтон не только продолжил борьбу, но и смог найти дополнительную скорость с поврежденным крылом, которое можно назвать самым крепким и самым везучим крылом этого сезона».

Вид на трассу в Джидде с высоты птичьего полета Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

В заключении Мартин отметил саму трассу в Джидде, которую многие критиковали за слишком высокую опасность.

«Спешно достроенная трасса невероятно смотрелась в свете огней, – сказал эксперт. – Но я не уверен, что стоило стремиться получить самую быструю городскую трассу в истории. Слишком высок риск из-за множества быстрых слепых виражей. Достаточно вспомнить аварии Леклера, [Шумахера], Переса с Расселлом и Мазепиным. Обычно на городских трассах такого не бывает.

Все три гонки Ф2 также пришлось прерывать из-за аварий. Да, в ближайшем будущем мы ожидаем переезда на другое место (стационарную трассу в Киддие, ориентировочно с 2024 года – прим.ред.). Мне кажется, что до этого времени каких-то серьезных переделок Джидды ждать не стоит».