Брандл возложил вину за аварию в Имоле на Расселла

Даже спустя несколько дней после завершения Гран При Эмилии-Романьи авария с участием Валттери Боттаса и Джорджа Расселла остается в центре внимания.

Поначалу многие болельщики склонны были видеть в случившемся вину финна, который вытеснил соперника с трассы – однако после изучения повтора с нескольких ракурсов, включая записи бортовых камер, мнение ощутимо поменялось.

Валттери действительно оставил сопернику только полосу мокрого асфальта, но при этом не вытеснял его. Расселл же попробовал провести рискованный обгон на сликах с открытой DRS, но потерял контроль над машиной.

Судьи FIA, изучив обстоятельства происшествия, не увидели в нем вины одного из пилотов, сочтя эпизод гоночным инцидентом. В чуть ином ключе высказался экс-пилот Ф1, а ныне уважаемый эксперт Мартин Брандл.

«Расселлу стоит серьезно подумать о том, как он не увидел надвигающуюся опасность, – написал призер девяти Гран При в своей колонке для Sky Sports. – Пожалуй, именно ему стоило поднять ногу с педали газа и дождаться не столь рискованной возможности.

Также он должен очень внимательно задуматься о своих действиях и словах сразу после аварии.

Боттаса же я не могу ни в чем обвинить».

Собственный взгляд высказал не упускающий таких эпизодов Ральф Шумахер. Немец заметил, что у к действиям гонщика Mercedes тоже есть вопросы.

«Валттери стоит быть осторожнее со скоростью, – сказал Ральф. – Он должен был ожидать такого развития событий.

Он чуть сместил машину вправо, что и напугало Джорджа. Именно потому тот выскочил на обочину, с чего все и началось».

Шумахер добавил: «Он [Боттас] в целом должен задать себе вопрос, как вышло, что они сражаются за позицию с соперником из Williams в глубине пелотона. Он регулярно проводил гонки на уровне Хэмилтона, но в этот раз уступал ему целую пропасть».