Брандл: В Mercedes разучились сражаться изо всех сил

После того, как Формула 1 перешла на нынешние гибридные турбомоторы, три первых сезона прошли при тотальном доинировании Mercedes: за все это время соперники общии усилиями одержали лишь восемь побед в 57 Гран При.

После этого конкуренция немного выросла, но все титулы по-прежнему доставались коллективу из Брэкли и его пилоту Льюису Хэмилтону. Всего за период 2014-20 годов пилоты Mercedes выиграли 100 гонок, а представители всех остальных команд – 36.

Но нынешний сезон складывается совершенно иначе. После неплохого старта чепионы стали терпеть одно поражение за другим. У Mercedes не получается выиграть с начала мая, а в обоих зачетах сейчас впереди соперники из Red Bull.

Отчасти такую ситуацию можно объяснить тем, что в Mercedes решили отказаться от дальнейших доработок своей машины в преддверии скорой смены регламента. Но ведущий эксперт Sky Sports Мартин Брандл озвучил еще одну причину, которая привела к нынешней ситуации.

«Mercedes настолько очевидно доинировала по ходу всех семи лет гибридной эры, что им просто не требовалось выжимать из каждой детали все до предела, чтобы догонять кого-то и выигрывать гонки. Обычно они соперничали только сами с собой, потому могли немного уступать при проведении пит-стопов, выборе тактики, работе с шинами и в тому подобным вещах.

Я не говорю, что путь к победе был для них легкой прогулкой. Вовсе нет, Ferrari и Red Bull порой оказывались очень близко и даже иногда выходили вперед. Но сейчас Mercedes внезапно оказалась в роли догоняющей – и им явно некофортно, когда нужно во всех компонентах уик-энда выдавать абсолютный максиум».