Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона

История, которая тянулась много недель и обрастала всевозможными деталями и слухами, в итоге завершилась логичным подтверждением: Льюис Хэмилтон в 2021 году сядет за руль Mercedes.

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Однако многие обратили внимание на тот факт, что новый контракт рассчитан всего на год. Обычно топ-пилоты подписывают многолетние соглашения – скажем, Ferrari недавно договорилась с Шарлем Леклером о совместных выступлениях на протяжении пяти лет.

По мнению экс-пилота Ф1, а ныне ведущего аналитика Sky Sports F1 Мартина Брандла, этот факт может иметь далеко идущие последствия.

«Это было необычное объявление, – сказал Брандл в интервью своему каналу. – Такая команда и такой пилот – и вдруг годичный договор.

Все выглядит так, словно нам говорят: «Сезон вот-вот стартует, тесты уже в следующем месяце, тебе надо садиться за руль, потому пока хватит и этого». И звучит объявление о годичном контракте.

Это интересный поворот. Да, в середине прошлого года Льюис создал комиссию, которая будет заниматься вопросами равенства и пересекаться [с Mercedes] по каким-то вопросам. Но сейчас речь о гонках, ты должен сесть за руль и отправиться на трассу».

Он добавил: «Годичный контракт оставляет Льюиса, Валттери Боттаса и Джорджа Расселла, которым также занимается Mercedes, без понимания своего будущего на 2022-й. На рынке есть и еще один-два годных кандидата вроде Макса Ферстаппена. Это ясно говорит нам, что какие-то стороны хотят сохранить свободу действий на будущее.

Я подозреваю, что прежде всего это относится к Mercedes-Benz. Они все решили с ближайшим сезоном и говорят нам, что хотели бы пораньше определиться с 2022 годом».