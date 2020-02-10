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Формула 1 / Новость

Брандл удивлен дружбой гонщиков в соцсетях

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Брандл удивлен дружбой гонщиков в соцсетях
Автор:
, редактор
10 февр. 2020 г., 09:18

По мнению экс-пилота Ф1, нельзя шутить с соперниками в инстаграме.

С приходом Liberty Media Формула 1 стала больше внимания уделять социальным сетям, повысив открытость чемпионата для фанатов. Вдобавок, высокую активность в соцсетях поддерживают молодые пилоты, например, Ландо Норрис. Не отстает от них и шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, активно ведущий свой инстаграм.

Бывший пилот Ф1 Мартин Брандл, ныне выступающий в качестве эксперта, удивлен тому, что являясь соперниками на трассе, гонщики продолжают дружить друг с другом в соцсетях.

«Я не понимаю этого мира, которым правит Instagram, и того, как они могут шутить друг с другом, – сказал Брандл в интервью Auto Motor und Sport. – Как они могут быть лучшими друзьями? При таком напряженном соперничестве.

В прошлом мы дружили, но эта дружба в итоге пропадала, потому что вы оказывались в одном и том же повороте в одно и то же время. Я не понимаю, как они могут устраивать шуточки в инстаграмах. У них получается, но я не понимаю, как эта система может функционировать».

Брандл также заметил наметившуюся в Ф1 смену поколений, и теперь ждет сражения ветеранов с молодежью: «В случае с Сенной и Шумахером мы, к сожалению, лишились великой битвы новичка с претендентом. А теперь я бы хотел увидеть сражение Ферстаппена и Леклера с Хэмилтоном и Феттелем. Не надо сбрасывать со счетов и Ландо Норриса. Я также большой поклонник Сайнса и Расселла – в Формуле 1 куча классных ребят, которые уверенно чувствуют себя на трассе и перед камерой».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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