Брандл связал проблемы Маси со сменой президента FIA

Воскресные события в Абу-Даби еще не скоро уйдут с первых полос гоночных СМИ. Никогда еще за всю историю Формулы 1 судьба чемпионства не решалась в прямой дуэли соперников на финальном круге финальной гонки.

Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона и получил заветный титул – но этому предшествовали события, которые вызвали самые полярные оценки среди болельщиков.

Стремясь закончить гонку в боевом режиме, главный судья Ф1 Майкл Маси сначала отдал приказ вернуться в круг с лидерами не всем отстающим, а лишь тем, кто был на трассе между Льюисом и Максом – а затем не выполнил требования регламента по числу кругов перед рестартом.

Команда Mercedes пыталась на этом основании оспорить итоги Гран При, но получила отказ. А сам Маси оказался под огнем критики.

В своей традиционной колонке для Sky Sports комментатор Мартин Брандл решил порассуждать о том, заслужены ли обвинения в адрес австралийца и что теперь может быть дальше.

Британец написал: «Майкл стал руководителем гонок после кончины своего друга Чарли Уайтинга, который умер в гостиничном номере в Мельбурне прямо перед стартом сезона-2019. У Майкла уже был большой опыт работы в австралийских гонках V8 – это далеко не самая простая работа, но ее и близко нельзя сравнивать с тем прессингом, какой испытываешь под светом прожекторов в глобальной и безумно дорогой Формуле 1.

Сейчас, если Майкл захочет продолжать работу, а Ф1 и FIA решат оставить его, кое-что придется изменить.

Чарли фактически собственноручно написал 98-страничный спортивный регламент и тесно связанный с ним 80-страничный Международный спортивный кодекс. Он также был автором многих других документов и соглашений, подготовленных в рамках различных рабочих групп.

Не хочу никого оправдывать, но вот вам несколько фактов. За последние 17 месяцев Ф1 и FIA провели 39 этапов – в условиях глобальной пандемии, когда несколько Гран При пришлось организовывать в предельно сжатые сроки. А когда мы все, совершив перелет продолжительностью почти 14 часов из Мехико, приземлились в Дохе, Майкл пересел на другой рейс и отправился в Джидду, чтобы проинспектировать новую трассу, где темпы подготовительных работ вызывали опасения. Подобно Чарли, он отвечает за все эти вещи – при том, что гонок сейчас стало куда больше, а проходят они в куда более удаленных местах.

Чарли в равной степени побаивались и уважали. Стоило ему только заподозрить какую-то команду в нелегальных играх, как на сцене появлялись Берни Экклстоун с Максом Мосли. И если опасения подтверждались – у нарушителя начинались серьезные проблемы. У Чарли был прекрасный "ведомый", Херби Блэш. Этот человек посетил больше гонок Ф1, чем кто-либо другой.

Они почти всегда ужинали вместе, таков был уровень доверия между ними. Херби фактически исполнял обязанности руководителя гонки по ходу первых кругов, пока Чарли давал старт и добирался до судейской комнаты. Так продолжалось 15 или 18 сезонов.

Херби Блэш с 1995 по 2016 год был заместителем руководителя гонок Ф1 Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Жан Тодт, проведя на посту президента FIA 12 лет, совсем скоро покинет свой кабинет. Он серьезно поработал, особенно над вопросами безопасности на дорогах. Мы ждем нового президента и его команду. На мой взгляд, сейчас FIA в каком-то смысле обезглавлена, и команды уж точно не испытывают к ней такого почтения, как во времена Мосли, который терпеть не мог, когда кто-то «порочил доброе имя спорта» – то была, как говорят, его любимая статья регламента.

До нынешнего сезона переговоры команд с дирекцией гонки не передавали в эфир трансляций. Совершенно недопустимо слышать, как боссы команд и тим-менеджеры пытаются предвосхитить ситуацию и навязать судьям свою точку зрения. Они действуют в своих интересах, но в старые времена Чарли мгновенно одернул бы их.

Возмутительное требование Тото Вольфа отказаться от [реальной] машины безопасности в момент остановки на обочине Alfa Romeo Антонио Джовинацци в Абу-Даби, а равно сказанные неделей раньше слова Кристиана Хорнера о том, как Ф1 не хватает Чарли Уайтинга, просто невозможно было себе представить в прежние дни.

Понятно, что в условиях невероятного прессинга и еще более высокой конкуренции люди используют все доступные инструменты, Но сторона указаний и распоряжений в общении команд с судьями, определенно, стала иной. И с этим вопросом непременно надо разобраться».