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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Брандл: Стоит ожидать жесткой борьбы между Сайнсом и Леклером

Эксперт Ф1 считает, что в этом сезоне между напарниками по Скудерии борьба может стать очень напряженной

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Брандл: Стоит ожидать жесткой борьбы между Сайнсом и Леклером
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В прошлом сезоне гонщики Ferrari отлично ладили друг с другом, только подстегивая друг друга становиться лучше. Показателем хорошей командной работы стало третье место в Кубке конструкторов и топ-7 в личном зачете по итогу сезона.

Результаты предсезонных тестов сформировали мнение, что Ferrari в грядущем сезоне навяжет серьезную борьбу Red Bull и Mercedes (кто-то даже считает, что Скудерия и вовсе лучше «Серебряных стрел»). Это значит, что возрастет и конкуренция внутри самого коллектива.

Экс-гонщик Ф1 и комментатор Sky Sports Мартин Брандл считает, что в случае высокой конкурентоспособности F1-75 стоит ожидать напряженного сражения в стане Ferrari.

«Если Ferrari сможет бороться за победы, то наблюдать за Леклером и Сайнсом будет очень увлекательно, – цитирует Брандла издание Planetf1 со ссылкой на Sky Sports. – Мы видели их в прошлом году – пылкие ребята, знающие, на кого они работают. Но если в этом сезоне каждый из них поймет, что будет шанс на победы в гонках или чемпионате, то они всеми силами постараются выиграть в конкуренции друг с другом».

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