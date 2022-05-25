Брандл сделал два вывода из ругани Макса по радио

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Макс Ферстаппен выиграл гонку Ф1 в Барселоне, однако на первой половине дистанции такой результат вовсе не казался очевидным: после собственной ошибки и выезда в гравий голландец откатился на четвертое место, тогда как его главный соперник Шарль леклер из Ferrari отрывался все дальше.

Вдобавок, когда Макс приступил к атакам Джорджа Расселла, на его Red Bull начались проблемы с системой DRS – плоскость то открывалась не до конца, то не открывалась вовсе. Недовольный Ферстаппен не выбирал слов, когда по радио высказывал команде все, что думает по этому поводу.

Экс-пилот Ф1 и авторитетный эксперт Мартин Брандл выделил этот эпизод в своей традиционной колонке по итогам Гран При для Sky Sports.

«Раздражение и злость Макса в те моменты, когда проблемы с DRS мешали ему обогнать уверенно обороняющегося Расселла, были совершенно явными, – написал 62-летний британец. – Это позволяет нам сделать два вывода.

Во-первых, он уже сыт по горло всевозможными поломками, которые произошли за то время, что команда потратила на раскрытие возможностей машины и снижение ее веса.

Во-вторых, ему по-прежнему очень сложно контролировать свой вспыльчивый характер. Мы видели другой схожий пример в конце прошлого года в Саудовской Аравии, когда Макс оттормозил [Льюиса] Хэмилтона.

При этом надо отметить, что Максу удалось значительно повысить самоконтроль на пути к регулярным победам и дебютному титулу чемпиона».

До Барселоны Макс уже сошел на Гран При Бахрейна и Австралии из-за проблем в топливной системе – команда Red Bull уверяла, что эти отказы не связаны между собой.