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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Брандл: Расселл попал на подиум не только из-за сейфти-кара

Эксперт Sky Sports считает, что в Мельбурне Джордж Расселл попросту провел сильный уик-энд

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Брандл: Расселл попал на подиум не только из-за сейфти-кара
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По ходу гонки Формулы 1 в Австралии пилоту Mercedes Джорджу Расселлу повезло с периодом сейфти-кара: во время выезда машины безопасности британец смог совершить «бесплатную» остановку в боксах и по итогу оказаться впереди напарника Льюиса Хэмилтона и одного из преследователей Серхио Переса. И хотя Перес по итогу смог обойти обоих гонщиков «Серебряных стрел», то после схода шедшего впереди Макса Ферстаппена Расселл остался на третьей позиции и таким образом оказался на пьедестале.

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Сам Расселл отметил, что завоевать кубок удалось только благодаря удаче, однако экс-гонщик Ф1 и ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл посчитал иначе.

«Джорджу Расселлу повезло с машиной безопасности, но, чтобы получить какую-то выгоду от этого, нужно быть конкурентоспособным до и после подобного пит-стопа – и Джордж определенно таким был, – написал Брандл в своей колонке на сайте Sky Sports. – Не похоже, что ему было тяжело держаться в темпе Льюиса в квалификации или гонке, и такой результат в борьбе с великим человеком точно впечатляет. Джордж идет вторым в личном зачете благодаря безупречному безошибочному вождению и надежности болида. Сейчас для шага вперед ему нужен более сильный и быстрый автомобиль».

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