Брандл раскритиковал FIA за штрафы Ферстаппену и Боттасу

Макс Ферстаппен с Валттери Боттасом не просто уступили в квалификации Гран При Катара Льюису Хэмилтону, но и проехали в самом конце сессии мимо остановившейся машины Пьера Гасли, где судьи размахивали желтыми флагами.

В итоге оба гонщика были наказаны – голландец из Red Bull потерял пять позиций на стартовой решетке, а финн из Mercedes – три. Максу это стоило возможности побороться за победу с Льюисом Хэмилтоном, а Валттери вынужден был использовать рискованную тактику, которая привела к проколу и последующему сходу.

В своей колонке для Sky Sports экс-пилот Ф1 и авторитетный эксперт Мартин Брандл оcтался не в восторге от того, как в этой ситуации действовали судьи FIA.

Британец начал с того, что решение было вынесено очень поздно – уже в воскресенье, всего за несколько часов до гонки. Более того, итоговая стартовая расстановка отличалась от предварительной. «Я лично наблюдал, как механики Ferrari и Mercedes не знают, какое место кто из них должен занять на решетке», – написал Брандл.

Он добавил, что и суть решений вызывает у него сомнения: «Наказания, вынесенные в воскресенье, были слишком суровыми. Обычно FIA превосходно справляется с работой в очень сложном мире Ф1, это еще раз показали горячие дни после памятного инцидента с участием претендентов на титул в Бразилии.

Я нисколько не спорю, что требования желтых флагов надо выполнять в первую очередь, но по ходу решающих квалификационных кругов из кокпита не было видно флагов. У них на руле не зажглась сигнальная лампочка, а команды ничего не сказали по радио.

Более того, поскольку время сессии уже вышло, на фоне ночного неба горели яркие красные огни (одного огня в сочетании с клетчатым флагом было бы вполне достаточно). Гонщики должны были оперировать с DRS и переключать передачи – за всем этим они просто не могли рассмотреть, что же на самом деле происходит с машиной [Гасли] справа от них.

Все это – по меньшей мере смягчающие обстоятельства. По бокам от трассы не было светодиодных экранов, которые горели бы желтым – при том, что аналогичная зеленая панель стояла у въезда на взвешивание. Несложно было упустить из вида не слишком хорошо освещенного судью с единственного поста, который далеко слева размахивал желтым флагом».

Также бывшему гонщику не понравилось, что Карлоса Сайнса, которого судьи Ф1 также вызвали для разбирательства, в итоге не наказали.

«Его не тронули, так как он поднял ногу с педали уже после того, как проехал мимо стоящей машины, – отметил Мартин. – Это лишь дополнительно запутало ситуацию.

Это был этап на новой для Ф1 трассе, которую включили в календарь в последний момент – и вдруг случается такое».