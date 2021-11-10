Брандл против селебритиз: экс-пилоту Ф1 ответила журналистка

Гран При США Формулы 1 запомнился не только знаковой победой Макса Ферстаппена на трассе, раньше хорошо подходившей его соперникам из Mercedes – но и мини-скандалом на стартовой решетке. Экс-пилот Ф1 и комментатор британского телеканала Sky Sports во время предстартовой церемонии попытался взять интервью у рэп-исполнительницы Меган Ти Сталлион – но был не особо вежливо оттеснен в сторону сопрождавшими певицу лицами.

Британец выразил недоумение случившимся в соцсетях – и, по некоторым данным, Формула 1 оперативно отреагировала на инцидент. Появилась информация, что отныне телохранителям знаменитостей закроют доступ на стартовую решетку – плюс VIP-гости не смогут увиливать от общения с комментаторами.

Болельщики в целом положительно отнеслись к принятым решениям – однако были и посчитавшие, что экс-пилот Ф1 слишком требователен. В частности, колонку на эту тему написала Элизабет Блэксток – обозреватель известного американского автомобильного сайта Jalopnik.

«Скажу следующее: Мартин Брандл – не такая уж важная фигура, – считает журналистка. – Как и Формула 1 в целом.

Формула 1 давно страдает серьезной формой высокомерия, и именно из-за этого чемпионат по-прежнему не может обеспечить себе сильные позиции в Америке. С чего это мы должны прислушиваться к этим снобам, которые воротят нос от любого человека, если он не является фанатом Ф1 с 1972 года? Зачем принимать во внимание мнение людей, считающих, что ты "неправильно" увлекся гонками – к примеру, посмотрев сериал Drive to Survive? Зачем идти на поводу у этой кучки европейцев, считающих, что мы ничего не видели в автоспорте, кроме машин NASCAR на овалах?

Все эти элитарные фишки работали и приносили миллиарды долларов, когда все зависело от телевидения – но сейчас люди относятся к спорту совсем по-другому. Сейчас нет никакого смысла, как при Берни Экклстоуне, отгораживаться от аудитории разными платными сервисами. И хорошо, что Формула 1 смогла пополнить ряды своих болельщиков с помощью Drive to Survive – показав, что казавшиеся скучными пилоты на самом деле тоже могут быть яркими и эмоциональными.

Так не стоит ли Ф1 сейчас удвоить свои усилия по завоеванию Америки? Ф1 должна задать себе важный вопрос: трястись и дальше над старой гвардией вроде Мартина Брандла – или двигаться дальше и громко заявлять о себе перед молодой аудиторией? Если Ф1 выберет второе, ей не стоит потакать человеку, который готов катить бочку на любого вторгшегося на священную территорию чемпионата…»