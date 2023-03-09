Брандл предсказал внутренний конфликт в Mercedes

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После восьми подряд чемпионских сезонов Mercedes оказалась отброшена назад после смены правил. Сезон-2022 принес ей всего одну победу, но за зиму представители «Трехлучевой звезды» обещали избавиться от проблем и вернуться в группу лидеров.

Однако первый Гран При нового чемпионата показал, что решить поставленную задачу не вышло: Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл финишировали в Бахрейне только пятым и седьмым.

Это позволяет говорить, что команда находится в пелотоне в лучшем случае на тех же позициях, что в минувшем сезоне.

По мнению чемпиона мира Мартина Брандла, такая ситуация неизбежно приведет к обострению отношений внутри Mercedes.

В своей традиционной колонке для Sky Sports по итогам Гран При британец написал: «Как мне видится, в Mercedes перед 2022 годом избрали неверный путь – а сейчас отказываются признать это и сменить его.

Даже Льюис и Тото [Вольф, глава команды] открыто проявляли свое разочарование по ходу уик-энда – и это при том, что обычно они на две голоса поют хвалебные песни в адрес Брэкли и Бриксуорта. Сейчас в команде должно нарастать напряжение. При этом у них есть все, что нужно для хороших результатов. Просто нужно выбрать верное направление и умерить эмоции.

"Беспонтонная" концепция перестала быть модной темой, сейчас им вообще не хочется слышать о ней. Но в команде повторяют мантру о том, что для смены концепции нужно сделать шаг назад. При этом Джордж Расселл уже предупредил, что в долгосрочной перспективе нужно готовиться к страданиям».

Мартин Брандл, Sky TV, Ник де Врис, Mercedes Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Мартин отметил, что долгие года доминирования сыграли против коллектива из Брэкли : «Никто не спорит, что под конец прошлого сезона они научили свою машину побеждать. Но я совершенно не ощущаю, что команде хочется провести по такому же сценарию еще один чемпионат.

В начале гибридной эры (с 2014 года – прим.ред.) у них было колоссальное преимущество по мотору, но теперь его больше нет. Когда была возможность сделать силовую установку еще лучше, они ей не воспользовались.

Кроме того, они упустили важных сотрудников: Энди Коуэлла, Джеймса Воулза и других. Джеймс Эллисон тоже переключился на другие проекты. Оставшиеся люди тоже очень толковые, но им еще надо сработаться.

Перед тем, как менять философию и архитектуру шасси Ф1, всегда надо понять, чего ты хочешь и куда движешься. А по ходу сезона из 23 гонок в условиях лимита бюджетов это особенно непросто».

После первого Гран При Mercedes занимает третью строчку в Кубке конструкторов, уступая Red Bull и Aston Martin.