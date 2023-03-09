Брандл предсказал внутренний конфликт в Mercedes
По мнению популярного эксперта Sky Sports, сложный старт чемпионата непременно скажется на отношениях внутри команды из Брэкли
После восьми подряд чемпионских сезонов Mercedes оказалась отброшена назад после смены правил. Сезон-2022 принес ей всего одну победу, но за зиму представители «Трехлучевой звезды» обещали избавиться от проблем и вернуться в группу лидеров.
Однако первый Гран При нового чемпионата показал, что решить поставленную задачу не вышло: Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл финишировали в Бахрейне только пятым и седьмым.
Это позволяет говорить, что команда находится в пелотоне в лучшем случае на тех же позициях, что в минувшем сезоне.
По мнению чемпиона мира Мартина Брандла, такая ситуация неизбежно приведет к обострению отношений внутри Mercedes.
В своей традиционной колонке для Sky Sports по итогам Гран При британец написал: «Как мне видится, в Mercedes перед 2022 годом избрали неверный путь – а сейчас отказываются признать это и сменить его.
Даже Льюис и Тото [Вольф, глава команды] открыто проявляли свое разочарование по ходу уик-энда – и это при том, что обычно они на две голоса поют хвалебные песни в адрес Брэкли и Бриксуорта. Сейчас в команде должно нарастать напряжение. При этом у них есть все, что нужно для хороших результатов. Просто нужно выбрать верное направление и умерить эмоции.
"Беспонтонная" концепция перестала быть модной темой, сейчас им вообще не хочется слышать о ней. Но в команде повторяют мантру о том, что для смены концепции нужно сделать шаг назад. При этом Джордж Расселл уже предупредил, что в долгосрочной перспективе нужно готовиться к страданиям».
Мартин Брандл, Sky TV, Ник де Врис, Mercedes
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
Мартин отметил, что долгие года доминирования сыграли против коллектива из Брэкли : «Никто не спорит, что под конец прошлого сезона они научили свою машину побеждать. Но я совершенно не ощущаю, что команде хочется провести по такому же сценарию еще один чемпионат.
В начале гибридной эры (с 2014 года – прим.ред.) у них было колоссальное преимущество по мотору, но теперь его больше нет. Когда была возможность сделать силовую установку еще лучше, они ей не воспользовались.
Кроме того, они упустили важных сотрудников: Энди Коуэлла, Джеймса Воулза и других. Джеймс Эллисон тоже переключился на другие проекты. Оставшиеся люди тоже очень толковые, но им еще надо сработаться.
Перед тем, как менять философию и архитектуру шасси Ф1, всегда надо понять, чего ты хочешь и куда движешься. А по ходу сезона из 23 гонок в условиях лимита бюджетов это особенно непросто».
После первого Гран При Mercedes занимает третью строчку в Кубке конструкторов, уступая Red Bull и Aston Martin.
15 миллиметров. В McLaren объяснили, куда за зиму пропала скорость
Босс Alpine: Команда была в шаге от закрытия, ее спас ди Мео
Брандл: На месте Mercedes я бы сейчас широко улыбался
Брандл: На месте Mercedes я бы сейчас широко улыбался Брандл: На месте Mercedes я бы сейчас широко улыбался
Брандл не согласился со штрафом Ферстаппену в Бразилии
Брандл не согласился со штрафом Ферстаппену в Бразилии Брандл не согласился со штрафом Ферстаппену в Бразилии
«Куда делся безмятежный Макс?». Брандл выделил главное в Сингапуре
«Куда делся безмятежный Макс?». Брандл выделил главное в Сингапуре «Куда делся безмятежный Макс?». Брандл выделил главное в Сингапуре
В Mercedes пообещали радикально переделать машину W14
В Mercedes пообещали радикально переделать машину W14 В Mercedes пообещали радикально переделать машину W14
Вольф не поверил, что недовольство Льюиса приведет к его уходу из Mercedes
Вольф не поверил, что недовольство Льюиса приведет к его уходу из Mercedes Вольф не поверил, что недовольство Льюиса приведет к его уходу из Mercedes
Хэмилтон: В Mercedes не послушали меня, когда проектировали W14
Хэмилтон: В Mercedes не послушали меня, когда проектировали W14 Хэмилтон: В Mercedes не послушали меня, когда проектировали W14
Самое важное:
Анализ: какая команда медленнее всех в нынешней Формуле 1?
Анализ: какая команда медленнее всех в нынешней Формуле 1? Анализ: какая команда медленнее всех в нынешней Формуле 1?
Баттон предупредил Ферстаппена о главной сложности сезона-2023
Баттон предупредил Ферстаппена о главной сложности сезона-2023 Баттон предупредил Ферстаппена о главной сложности сезона-2023
Бразильский суд оштрафовал Пике на $2 млн за высказывания о Хэмилтоне
Бразильский суд оштрафовал Пике на $2 млн за высказывания о Хэмилтоне Бразильский суд оштрафовал Пике на $2 млн за высказывания о Хэмилтоне
Aprilia представила RS-GP для сезона MotoGP 2023 года
Aprilia представила RS-GP для сезона MotoGP 2023 года Aprilia представила RS-GP для сезона MotoGP 2023 года
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.