Брандл предсказал уход Red Bull из Ф1 в случае срыва контракта с Ферстаппеном
По мнению бывшего гонщика, для владельца команды не стало бы смысла продолжать выступления.
Вчера команда Red Bull объявила о заключении нового контракта с Максом Ферстаппеном, который будет действовать до конца 2023 года. По мнению бывшего пилота Формулы 1 и телекомментатора Мартина Брандла, без этого соглашения владелец команды Дитрих Матешиц мог бы и вовсе принять решение об уходе из Формулы 1.
«Надо предполагать, что если бы Макс перешел в Mercedes или Ferrari, то Дитриху Матешицу пришлось пересмотреть свой взгляд на команду, – заявил Брандл в эфире канала Sky F1. – Потому что он вряд ли согласен, чтобы Red Bull была просто стартовой площадкой для гонщиков других команд.
Всем в Формуле 1 нравится стабильность. Машины строятся под конкретных пилотов, под их стиль вождения. Под них же подстраиваются маркетинговые программы. Найти долгосрочных спонсоров можно только имея долгосрочные планы».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
Брандл предсказал уход Red Bull из Ф1 в случае срыва контракта с Ферстаппеном
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты