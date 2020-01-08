Брандл предсказал уход Red Bull из Ф1 в случае срыва контракта с Ферстаппеном

Вчера команда Red Bull объявила о заключении нового контракта с Максом Ферстаппеном, который будет действовать до конца 2023 года. По мнению бывшего пилота Формулы 1 и телекомментатора Мартина Брандла, без этого соглашения владелец команды Дитрих Матешиц мог бы и вовсе принять решение об уходе из Формулы 1.

«Надо предполагать, что если бы Макс перешел в Mercedes или Ferrari, то Дитриху Матешицу пришлось пересмотреть свой взгляд на команду, – заявил Брандл в эфире канала Sky F1. – Потому что он вряд ли согласен, чтобы Red Bull была просто стартовой площадкой для гонщиков других команд.

Всем в Формуле 1 нравится стабильность. Машины строятся под конкретных пилотов, под их стиль вождения. Под них же подстраиваются маркетинговые программы. Найти долгосрочных спонсоров можно только имея долгосрочные планы».