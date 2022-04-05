Брандл предсказал уход Льюиса из Mercedes, если та не прибавит
По мнению эксперта, семикратному чемпиону неинтересно выступать за третью по силе команду Ф1
Льюис Хэмилтон всерьез раздумывал об уходе Ф1 после поражения от Макса Ферстаппена в финальной гонке 2021 года – однако решил продолжать карьеру.
Стоит отметить, что нынешний контракт гонщика с Mercedes действует до конца 2023 года. Но после восьми сезонов, когда команда из Брэкли была безоговорочно сильнейшей в Формуле 1, смена регламента лишила ее статуса лидера. По итогам Гран При Бахрейна и Саудовской Аравии нет сомнений, что как минимум Ferrari и Red Bull быстрее действующих чемпионов.
Что говорить, если в Джидде Льюис не смог выйти даже их первого квалификационного сегмента.
По мнению экс-пилота Ф1 и эксперта Sky Sports Мартина Брандла, такое развитие событий может примести к новому повороту в карьере Хэмилтона.
«Он будет выступать, пока сохраняются мотивация и интерес, – объяснил участник 165 Гран При. – Часы брифингов после каждой сессии, многочисленные пресс-конференции… Пилоты ненавидят это. Им хочется только одного – гоняться.
Пока он получает удовольствие от этой составляющей Ф1, пока она перевешивает все остальное, любовь к гонкам подталкивает его остаться.
Но если Mercedes останется третьей по скорости на протяжении всего сезона, а тем более если соперники станут догонять их, то, как мне кажется, перспективы станут совсем другими: он перестанет получать удовольствие».
После подиума в Бахрейне Льюис финишировал лишь десятым в Джидде
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Брандл добавил: «Насколько я могу судить, сейчас у Льюиса все в порядке с мотивацией. Ему 37, он на пике своего таланта. Джордж Расселл серьезно подгоняет его, и это тоже приносит результат. Хэмилтон очень силен.
Мы все в Ф1 адреналиновые наркоманы. Как еще он может получать адреналин? Куда ему направить свою энергию и соревновательный дух?
У Льюиса серьезные амбиции, он многое хочет поменять в мире. И в этом отношении я восхищаюсь им. А Формула 1 остается платформой, где он может реализовать себя.
Потому, пока он сохраняет верный баланс и получает удовольствие от скорости машины, он будет продолжать выступления».
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