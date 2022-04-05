Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Льюис Хэмилтон всерьез раздумывал об уходе Ф1 после поражения от Макса Ферстаппена в финальной гонке 2021 года – однако решил продолжать карьеру.

Стоит отметить, что нынешний контракт гонщика с Mercedes действует до конца 2023 года. Но после восьми сезонов, когда команда из Брэкли была безоговорочно сильнейшей в Формуле 1, смена регламента лишила ее статуса лидера. По итогам Гран При Бахрейна и Саудовской Аравии нет сомнений, что как минимум Ferrari и Red Bull быстрее действующих чемпионов.

Что говорить, если в Джидде Льюис не смог выйти даже их первого квалификационного сегмента.

По мнению экс-пилота Ф1 и эксперта Sky Sports Мартина Брандла, такое развитие событий может примести к новому повороту в карьере Хэмилтона.

«Он будет выступать, пока сохраняются мотивация и интерес, – объяснил участник 165 Гран При. – Часы брифингов после каждой сессии, многочисленные пресс-конференции… Пилоты ненавидят это. Им хочется только одного – гоняться.

Пока он получает удовольствие от этой составляющей Ф1, пока она перевешивает все остальное, любовь к гонкам подталкивает его остаться.

Но если Mercedes останется третьей по скорости на протяжении всего сезона, а тем более если соперники станут догонять их, то, как мне кажется, перспективы станут совсем другими: он перестанет получать удовольствие».

После подиума в Бахрейне Льюис финишировал лишь десятым в Джидде Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Брандл добавил: «Насколько я могу судить, сейчас у Льюиса все в порядке с мотивацией. Ему 37, он на пике своего таланта. Джордж Расселл серьезно подгоняет его, и это тоже приносит результат. Хэмилтон очень силен.

Мы все в Ф1 адреналиновые наркоманы. Как еще он может получать адреналин? Куда ему направить свою энергию и соревновательный дух?

У Льюиса серьезные амбиции, он многое хочет поменять в мире. И в этом отношении я восхищаюсь им. А Формула 1 остается платформой, где он может реализовать себя.

Потому, пока он сохраняет верный баланс и получает удовольствие от скорости машины, он будет продолжать выступления».