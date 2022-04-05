Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Босс Ferrari: Мы сделали выводы из поражений 2017-18 годов Следующая / В Pirelli объяснили необычный выбор шин для Австралии
Формула 1 Новости

Брандл предсказал уход Льюиса из Mercedes, если та не прибавит

По мнению эксперта, семикратному чемпиону неинтересно выступать за третью по силе команду Ф1

Автор:
, редактор, Турция
Брандл предсказал уход Льюиса из Mercedes, если та не прибавит
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Льюис Хэмилтон всерьез раздумывал об уходе Ф1 после поражения от Макса Ферстаппена в финальной гонке 2021 года – однако решил продолжать карьеру. 

Стоит отметить, что нынешний контракт гонщика с Mercedes действует до конца 2023 года. Но после восьми сезонов, когда команда из Брэкли была безоговорочно сильнейшей в Формуле 1, смена регламента лишила ее статуса лидера. По итогам Гран При Бахрейна и Саудовской Аравии нет сомнений, что как минимум Ferrari и Red Bull быстрее действующих чемпионов. 

Что говорить, если в Джидде Льюис не смог выйти даже их первого квалификационного сегмента. 

Читайте также:

По мнению экс-пилота Ф1 и эксперта Sky Sports Мартина Брандла, такое развитие событий может примести к новому повороту в карьере Хэмилтона. 

«Он будет выступать, пока сохраняются мотивация и интерес, – объяснил участник 165 Гран При. – Часы брифингов после каждой сессии, многочисленные пресс-конференции… Пилоты ненавидят это. Им хочется только одного – гоняться. 

Пока он получает удовольствие от этой составляющей Ф1, пока она перевешивает все остальное, любовь к гонкам подталкивает его остаться. 

Но если Mercedes останется третьей по скорости на протяжении всего сезона, а тем более если соперники станут догонять их, то, как мне кажется, перспективы станут совсем другими: он перестанет получать удовольствие».

После подиума в Бахрейне Льюис финишировал лишь десятым в Джидде

После подиума в Бахрейне Льюис финишировал лишь десятым в Джидде

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Брандл добавил: «Насколько я могу судить, сейчас у Льюиса все в порядке с мотивацией. Ему 37, он на пике своего таланта. Джордж Расселл серьезно подгоняет его, и это тоже приносит результат. Хэмилтон очень силен. 

Мы все в Ф1 адреналиновые наркоманы. Как еще он может получать адреналин? Куда ему направить свою энергию и соревновательный дух? 

У Льюиса серьезные амбиции, он многое хочет поменять в мире. И в этом отношении я восхищаюсь им. А Формула 1 остается платформой, где он может реализовать себя. 

Потому, пока он сохраняет верный баланс и получает удовольствие от скорости машины, он будет продолжать выступления».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Босс Ferrari: Мы сделали выводы из поражений 2017-18 годов
Предыдущая новость

Босс Ferrari: Мы сделали выводы из поражений 2017-18 годов
Следующая новость

В Pirelli объяснили необычный выбор шин для Австралии

В Pirelli объяснили необычный выбор шин для Австралии
Больше от
Айбике Симай Эрден
Идея Расселла по борьбе с «козлением» не впечатлила инженеров
Формула 1

Идея Расселла по борьбе с «козлением» не впечатлила инженеров

Марко: Маси превратился в пешку
Формула 1

Марко: Маси превратился в пешку

Утечка: стали известны первые детали отчета FIA по Абу-Даби
Формула 1

Утечка: стали известны первые детали отчета FIA по Абу-Даби

Мартин Брандл Больше от
Мартин Брандл
Брандл назвал главную сложность для Расселла в Mercedes
Формула 1

Брандл назвал главную сложность для Расселла в Mercedes

Брандл не поверил в ультиматум Вольфа Формуле 1
Формула 1

Брандл не поверил в ультиматум Вольфа Формуле 1

Брандл связал проблемы Маси со сменой президента FIA Гран При Абу-Даби
Формула 1

Брандл связал проблемы Маси со сменой президента FIA

Mercedes Больше от
Mercedes
Смедли: Mercedes еще может победить в чемпионате
Формула 1

Смедли: Mercedes еще может победить в чемпионате

Грожан показал шлем для тестов за рулем Mercedes
Формула 1

Грожан показал шлем для тестов за рулем Mercedes

Сьюзи Вольф: У Хэмилтона хватает смелости быть другим
Формула 1

Сьюзи Вольф: У Хэмилтона хватает смелости быть другим

Самое важное:

Технический директор FIA сравнил мощность разных моторов в Ф1
Формула 1 Формула 1

Технический директор FIA сравнил мощность разных моторов в Ф1

Журналистка назвала пилота Ф1, который общается со СМИ хуже всех
Формула 1 Формула 1

Журналистка назвала пилота Ф1, который общается со СМИ хуже всех

Гран При Австралии установит рекорд по числу зон DRS
Формула 1 Формула 1

Гран При Австралии установит рекорд по числу зон DRS

В Pirelli объяснили необычный выбор шин для Австралии
Формула 1 Формула 1

В Pirelli объяснили необычный выбор шин для Австралии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.