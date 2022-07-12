Брандл предостерег Ферстаппена от ошибок Шумахера и Сенны

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Подводя итоги этапа в Шпильберге, который завершил первую половину сезона Ф1, экс-пилот Мартин Брандл затронул весьма интересный вопрос о том, как популярность и звездный статус гонщика влияют на его подход к пилотажу.

В своей традиционной колонке, где он разбирает главные темы уик-энда, Брандл написал: «В этот раз Ferrari Шарля Леклера и Карлоса Сайнса просто лучше работали с резиной и были заметно быстрее, чем Red Bull Макса Ферстаппена. Это позволило им проехать на первом комплекте сликов Medium вдвое большую дистанцию.

Оба могли отыгрывать позиции, обгоняя Макса на трассе – а тот вновь продемонстрировал честность и профессионализм в оборонительных действиях».

После этого Брандл вспомнил несколько примеров из истории, когда пилоты портили свою репутацию в глазах болельщиков.

«Вообще Макс обычно сражается в этом сезоне [честно], но можно вспомнить, как он излишне активно оборонялся против Мика Шумахера на прошлой неделе в Сильверстоуне, – написал британец. – Я уже упоминал прежде, как Михаэль Шумахер и в известной степени Айртон Сенна преуменьшили свое потрясающее наследие не самыми чистыми действиями на трассе.

Сейчас Максу нужно делать все возможное, чтобы не навредить похожим образом своей репутации. Будет интересно посмотреть, как он станет действовать, когда борьба за титул обострится по-настоящему».

Британец добавил: «Макс хладнокровно и умело сохраняет лидерство в общем зачете. Сейчас его преимущество над Шарлем составляет 38 очков.

Но все может измениться, если Ferrari прибавит в надежности, не допустив повторения Барселоны или Баку, а также прибавит в тактике по сравнению с Монако и Сильверстоуном.

В этот раз Леклер продемонстрировал по-настоящему впечатляющий темп. Но если оценивать события с нейтральных позиций, перелом в чемпионате еще не наступил».

Мартин Брандл выступал в Формуле 1 с 1984 по 1996 год и не одержал за это время ни одной победы в Гран При. С сезона-97 он стал партнером знаменитого Марри Уокера по комментаторской кабинке.