Брандл предложил Формуле 1 решение проблемы пробок на выезде с пит-лейна

В квалификации на трассе братьев Родригес сразу несколько пилотов, включая Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла, остановились в самом конце пит-лейна, чтобы обеспечить себе участок свободной трассы для последующей быстрой попытки. Всем, кто оказался следом, также пришлось стоять и ждать.

Судьи FIA рассмотрели такие действия и не стали никого наказывать. Они объяснили такое решение тем, что теперь участники квалификации не вправе замедляться, находясь на трассе – это противоречит указанию руководителя гонок Нильса Виттиха, установившего предельное время медленных кругов во избежание помехи соперникам.

«Мы признаем, что к гонщикам предъявляются противоположные требования: они должны соблюдать минимальное время круга, когда пытаются создать зазор от соперника впереди, но при этом также обязаны избегать ненужных остановок на выезде с пит-лейна», – сказано в официальном вердикте.

При этом как быть в сложившейся ситуации – никто пока не знает. Даже FIA признала, что «желательно найти решение этой проблемы, но каким оно может быть – неизвестно».

Глава McLaren Андреа Стелла уже раскритиковал возникшую ситуацию.

«Надо немедленно что-то предпринять, – цитирует его Mirror. – Вышло скверное шоу, вдобавок это очень усложняет нам работу. Ты не должен отправлять машину из гаража, не имея понятия, как быстро она сможет оказаться на трассе.

Это ставит пилотов в слишком большую зависимость от соперников. И, как по мне, подобное начинает выглядеть несправедливо. Нужны какие-то инструменты для контроля, так как нынешнее положение неприемлемо».

Фото: FIA Pool Андреа Стелла, руководитель McLaren

Но если итальянец лишь указал на проблему, то эксперт Sky Sports Мартин Брандл предложил собственный вариант ее решения.

«Возможно, следует обязать тех гонщиков, кто хочет подождать, делать это рядом с главной линией пит-лейна, – написал он в своей традиционной колонке после этапа в Мехико. – При этом, правда, возникают две сложности. Во-первых, не получится создать тот самый отрыв от соперника, ради которого все делается. А во-вторых, на трассах вроде Монако просто нет для этого достаточного места.

Кроме того, это несправедливо по отношению к командам, которые располагаются в конце пит-лейна. Ведь их пилотам тоже нужно выезжать на трассу и готовить шины к быстрой попытке.

Думаю, пока стоит признать, что остановка на выезде является допустимой, опираясь на созданный прецедент. А пилотам и командам нужно оставить право самим отыскать более удачное решение».