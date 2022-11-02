Брандл поддержал коллегу по Sky в конфликте с Red Bull
По мнению популярного эксперта и бывшего гонщика, каждый репортер имеет право на собственную точку зрения
На Гран При Мексики вся команда Red Bull по инициативе своего лидера Макса Ферстаппена отказалась от общения с журналистами холдинга Sky, включая его немецкое и итальянское отделения.
Чемпион мира обиделся на слова репортера Теда Кравитца, который в Остине назвал его титул 2021 года «украденным у Льюиса Хэмилтона».
Однако в паддоке такой шаг команды вызвал неоднозначную реакцию. Даже комментатор Ф1 из Нидерландов Джек Плоей выразил мнение, что слова Кравитца вырвали из контекста, а самого репортера – весьма, надо признать, популярного у зрителей – «сделали козлом отпущения».
Ведущий эксперт Sky Мартин Брандл тоже вступился за Теда. В социальных сетях он написал: «Во избежание разночтений: я выражаю полную поддержку своему коллеге и другу на протяжении последних 26 лет Теду Кравитцу.
Разговор лицом к лицу является единственным способом разрешения разногласий и споров в безжалостном горниле паддока Ф1. У каждого из нас свое мнение и своя работа, такова жизнь».
Глава Red Bull Кристиан Хорнер уже объявил, что бойкот Sky действовал только в Мексике, и со следующего этапа в Бразилии команда продолжит нормальное общение с представителями холдинга.
Тед Кравитц, Sky Sports F1
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
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