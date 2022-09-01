Брандл: Победы Ферстаппена скоро начнут раздражать болельщиков
По мнению британского эксперта и телекомментатора, поклонники Ф1 устанут от триумфальных выступлений голландца – но не вправе винить того в предсказуемости гонок
После яркого старта нынешнего сезона Ф1 с острой и непредсказуемой борьбой команде Red Bull удалось склонить чашу весов в свою пользу, используя регулярные ошибки и осечки Ferrari. Если на старте чемпионата лидер Скудерии Шарль Леклер выиграл две гонки из трех, то в дальнейшем он стал сильнейшим всего однажды за 11 Гран При.
Судьба титула, по мнению паддока, уже не вызывает вопросов. Лидер общего зачета Макс Ферстаппен не отдаст звания сильнейшего, в осенней части сезона он выглядит безоговорочным фаворитом.
Такая картина, понятное дело, радует поклонников Макса и Red Bull, но неизбежно вызывает падение интереса к спорту в целом из-за отсутствия интриги.
Подобное порой происходило в чемпионате и прежде. Можно вспомнить, как в 2013 году постоянно побеждавшего Себастьяна Феттеля стали освистывать на подиуме радикально настроенные болельщики. Находились даже те, кто был не в восторге от доминирования Льюиса Хэмилтона во второй половине прошлого десятилетия.
Популярный эксперт Мартин Брандл объяснил в своей колонке на Sky Sports, что еще какое-то время Ферстаппен неизбежно будет оставаться сильнейшим в Ф1, нравится ли это кому-то или нет: «От Гран При Бельгии ждали захватывающей гонки, но за вычетом невероятного прорыва Макса все складывалось довольно спокойно.
Не вина Ферстаппена, что он сам в столь хорошей форме, а машина Red Bull столь быстра.
Понятно, что и многих возникает ощущение, то он может спокойно сидеть в гараже, почитывая газету во время старта гонки – и все равно победить.
Также вполне логично, что спустя какое-то время люди начнут ворчать, недовольные его доминированием. Так уже было с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном. Подобное часто не позволяет оценить реальные достижения пилота.
Надеюсь, причина [столь сильного выступления в Спа] кроется в особенностях конкретной трассы, и что в ближайших гонках дуэту Mercedes и Ferrari удастся сократить отставание».
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