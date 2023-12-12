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Брандл объяснил, почему Риккардо пока не заслужил места в Red Bull

По мнению британского эксперта, если Даниэль рассчитывает вернуться в команду из Милтон-Кинса, он должен выступать лучше, чем в 2023 году

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, Даниэль Риккардо, Scuderia AlphaTauri

Даниэль Риккардо дебютировал в составе Red Bull Racing в 2014-м, заменив своего соотечественника Марка Уэббера. Уже в первом сезоне австралиец одержал три победы и затмил своего партнера по команде, которым был действующий обладатель титула Себастьян Феттель. 

Однако весной 2016-го в состав «Быков» перешел юный Макс Ферстаппен, который сразу начал борьбу за внутреннее лидерство. Гонщики были близки по силам и регулярно опережали друг друга, а порой и сталкивались. 

Но к середине сезона-2018 Максу удалось заручиться расположением команды и статусом первого номера. Риккардо предпочел покинуть Red Bull, после чего четыре года выступал за Renault и McLaren. 

Однако минувшей зимой Даниил удивил многих, став резервистом в Red Bull, а по ходу чемпионата получил возможность выступать за «младшую» команду AlphaTauri. Сам австралиец не скрывает своих амбиций по возвращению в RBR – тем более, что контракт Серхио Переса едва ли продлят после 2024 года. 

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Разговор о том, сможет ли нынешний Риккардо конкурировать с Ферстаппеном, который за прошедшее время превратился из талантливого молодого гонщика в главную звезду спорта, зашел в программе канала Sky Sports, где подводили итоги сезона-2023. 

Отвечая на вопрос, кто из пилотов потенциально мог бы заменить Переса, ведущая Наоми Шифф заметила: «Я бы сказала, что сейчас это Даниэль».  

Тему подхватил Мартин Брандл: «А вот мне кажется, что ему ему предстоит еще серьезно поработать, если он хочет доказать, что готов вновь соперничать с Максом Ферстаппеном». 

Риккардо финишировал седьмым в мексиканском Гран При, но во всех остальных гонках прошедшего сезона не заработал ни одного очка. Проведя вместе с партнером по AlphaTauri Юки Цунодой десять квалификаций (включая спринтерские), 34-летний Даниэль смог опередить японца лишь в пяти из них.  

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