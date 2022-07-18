Брандл объяснил, что стоит за прогрессом Шумахера

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Мик Шумахер не заработал ни одного очка в 30 своих первых Гран При, оставаясь за пределами десятки почти полтора сезона. Но богатый на происшествия уик-энд в Сильверстоуне принес немцу восьмое место, а в Шпильберге он и вовсе финишировал шестым – причем в этот раз практически без помощи Фортуны.

По словам Мартина Брандла, который три десятилетия назад гонялся в одной команде с Михаэлем Шумахером, отцом Мика, а последнее время он заметил перемены в молодом пилоте.

«Это очень интересный случай, – написал Брандл в своей колонке для Sky Sports. – До Канады он был достойным гонщиком, но, пожалуй, слишком добрым и приятным. И еще слишком часто разбивал машины.

Однако условия прессинга и – нет никаких сомнений – несколько очень жестких бесед с главой команды Гюнтером Штайнером словно придали ему дополнительных сил, и сейчас Мик выглядит куда более напористым и уверенным, чем прежде.

Это привело к тому, что его природные умения получили благодатную почву. Как и в любом спорте высочайшего уровня, прежде всего вам надо навести порядок у себя в голове».

После австрийской гонки Штайнер сказал журналистам: «Надеюсь, он [Мик] станет еще сильнее, потому что команде это очень нужно. Мы хотим постоянно зарабатывать очки».