Брандл обратил внимание на важный аспект победы Переса
Эксперт Sky подвел итоги саудовского этапа Формулы 1, выделив несколько ключевых моментов прошедшей гонки
Вторая гонка сезона оказалась не самой зрелищной – болельщики не увидели обычных для Джидды аварий или неожиданных поворотов сюжета. Серхио Перес одержал победу, стартовав с поула, а его партнер по Red Bull Макс Ферстаппен после квалификационной поломки уверенно пробился с 15-го места на второе.
Подводя итоги уик-энда в своей традиционной колонке, экс-пилот Ф1 Мартин Брандл обратил внимание, что мексиканец впервые с момента перехода в Red Bull одержал победу в ситуации, когда Ферстаппен ехал к финишу сразу следом за ним.
«Перес в этот раз уверенно держался в темпе напарника и одержал заслуженную победу в красивом стиле, – написал эксперт. – Это его пятая победа, причем уже четвертая на городских трассах. Но куда более важно отметить, что он впервые стал сильнейшим в ситуации, когда Макс ехал вторым.
Ферстаппен в последний момент отобрал бонус за лучший круг, и это явно рассердило Переса. Для него стало сюрпризом, что команда не запретила это сражение за бонус, когда гонщики уверенно возглавляли пелотон, а у него самого стал расти ход педали тормоза. Серхио этого не знал, но Макс, вдобавок, чувствовал в тот момент странные вибрации в трансмиссии.
Бригада Ферстаппена, похоже, не ожидала, что Перес сможет поддерживать темп чемпиона. Это едва ли обрадовала сторону Макса. В итоге получилось так, что поломка в квалификации не позволила ему установить новый рекорд Ф1 – 16 побед в 21 гонке».
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Брандл продолжил: «Джордж Расселл тоже очень здорово провел уик-энд. Он во второй раз превзошел в квалификации Льюиса [Хэмилтона]. Тот по ходу уик-энда расстался со своим незаменимым (во всяком случае, дня меня) личным тренером и персональным ассистентом Анджелой Каллен – а также сказал, что не ощущает связи с машиной.
Льюис очень старался по ходу всего этапа, но в итоге все же не сумел извлечь пользу, когда в очень удачный для него момент выехала машина безопасности, позволив сменить шины и получить более быстрый состав Medium, когда у всех соперников вокруг был Hard.
Между тем, в Mercedes связывают очень серьезные надежды с теми обновлениями, которые будут готовы в ближайшие недели и месяцы. При этом они уже сейчас явно превосходят Ferrari, чьи пилоты на втором отрезке дистанции были просто никакими по темпу. Против Скудерии сыграл выезд машины безопасности, но Маранелло в любом случае ждет очень серьезная работа».
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