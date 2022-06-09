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Слабые результаты Даниэля Риккардо в нынешнем сезоне Формулы 1 привели к появлению многочисленных разговоров о возможности досрочного расторжения McLaren контракта с гонщиком. Босс команды Зак Браун подтвердил, что в соглашении пилота действительно предусмотрена такая возможность.

Сам Риккардо признает проблему и надеется на позитивный исход, однако пока не видно, как ему угнаться за своим напарником Ландо Норрисом – тот стабильно опережает Даниэля в гонках.

По мнению экс-пилота Ф1 и эксперта Sky Sports Мартина Брандла, именно сравнение с партнером по команде сейчас сильно играет против Риккардо.

«Ему нужно использовать моменты вроде тех, что был в Барселоне, – объяснил Брандл. – Там Ландо был болен, серьезно болен. Команда до последнего не была уверена, сможет ли он стартовать в гонке – а он в итоге серьезно переиграл Даниэля. Подобные эпизоды очень вредят Риккардо.

Я понимаю, что дело не только в Ландо. Как мне видится, сам Даниэль выступает не на своем максимуме. Я не стану строить догадки, что именно творится в его голове, но он явно расстроен и обеспокоен отсутствием скорости.

Что-то работает не так, а главная проблема в том, что если Даниэль не будет квалифицироваться в десятке и зарабатывать очки, заметно отставая от напарника, то они просто не смогут себе позволить оставить его еще на год. Это слишком важно для команды.

Полагаю, окончательное решение примут в ближайшие месяцы. В этом бизнесе все происходит очень быстро. И никому их них не нужна такая форма в 2023 году».

Даниэль Риккардо и Ландо Норрис, McLaren Фото: Эрик Юниус

Брандл добавил, что верит в способности австралийского пилота и его гоночную скорость – и выразил надежду, что тому удастся прервать черную полосу.

«Мы знаем, что он – гонщик мирового уровня, – объяснил эксперт. – У него восемь побед в Гран При, 32 подиума. Как говорится, форма меняется, а класс остается.

Мы все его большие поклонники – это касается его гоночного мастерства, его скорости.

Сможет ли он выправить положение уже в ближайшее время? У меня нет в этом никаких сомнений. В прошлом году Монца разом изменила все, а хороший результат на трассе вроде Баку сможет разом напомнить, сколь он хорош».

Мартин добавил: «Мне кажется, ему по силам все изменить. Уверен, в McLaren тоже надеются на это и верят в своего пилота. К счастью, в этом бизнесе ты хорош настолько, насколько хорош твой последний результат. И если ты побеждаешь или поднимаешься на подиум, это разом решает все проблемы.

Могу лишь повторить: форма меняется, а класс остается».