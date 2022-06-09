Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Apple запустила в производство фильм про Ф1 под надзором Хэма Следующая / Талант или воспитание? Мама Ферстаппена раскрыла секрет его скорости
Формула 1 Новость

Что мешает Риккардо и прервет ли он полосу неудач? Брандл ответил

Эксперт подлил масла в огонь слухов вокруг будущего австралийского пилота

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Что мешает Риккардо и прервет ли он полосу неудач? Брандл ответил
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Слабые результаты Даниэля Риккардо в нынешнем сезоне Формулы 1 привели к появлению многочисленных разговоров о возможности досрочного расторжения McLaren контракта с гонщиком. Босс команды Зак Браун подтвердил, что в соглашении пилота действительно предусмотрена такая возможность. 

Сам Риккардо признает проблему и надеется на позитивный исход, однако пока не видно, как ему угнаться за своим напарником Ландо Норрисом – тот стабильно опережает Даниэля в гонках. 

По мнению экс-пилота Ф1 и эксперта Sky Sports Мартина Брандла, именно сравнение с партнером по команде сейчас сильно играет против Риккардо. 

«Ему нужно использовать моменты вроде тех, что был в Барселоне, – объяснил Брандл. – Там Ландо был болен, серьезно болен. Команда до последнего не была уверена, сможет ли он стартовать в гонке – а он в итоге серьезно переиграл Даниэля. Подобные эпизоды очень вредят Риккардо.  

Я понимаю, что дело не только в Ландо. Как мне видится, сам Даниэль выступает не на своем максимуме. Я не стану строить догадки, что именно творится в его голове, но он явно расстроен и обеспокоен отсутствием скорости. 

Что-то работает не так, а главная проблема в том, что если Даниэль не будет квалифицироваться в десятке и зарабатывать очки, заметно отставая от напарника, то они просто не смогут себе позволить оставить его еще на год. Это слишком важно для команды. 

Полагаю, окончательное решение примут в ближайшие месяцы. В этом бизнесе все происходит очень быстро. И никому их них не нужна такая форма в 2023 году».

Даниэль Риккардо и Ландо Норрис, McLaren

Даниэль Риккардо и Ландо Норрис, McLaren

Фото: Эрик Юниус

Брандл добавил, что верит в способности австралийского пилота и его гоночную скорость – и выразил надежду, что тому удастся прервать черную полосу.

«Мы знаем, что он – гонщик мирового уровня, – объяснил эксперт. – У него восемь побед в Гран При, 32 подиума. Как говорится, форма меняется, а класс остается.

Мы все его большие поклонники – это касается его гоночного мастерства, его скорости. 

Сможет ли он выправить положение уже в ближайшее время? У меня нет в этом никаких сомнений. В прошлом году Монца разом изменила все, а хороший результат на трассе вроде Баку сможет разом напомнить, сколь он хорош». 

Мартин добавил: «Мне кажется, ему по силам все изменить. Уверен, в McLaren тоже надеются на это и верят в своего пилота. К счастью, в этом бизнесе ты хорош настолько, насколько хорош твой последний результат. И если ты побеждаешь или поднимаешься на подиум, это разом решает все проблемы. 

Могу лишь повторить: форма меняется, а класс остается».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Apple запустила в производство фильм про Ф1 под надзором Хэма
Предыдущая новость

Apple запустила в производство фильм про Ф1 под надзором Хэма
Следующая новость

Талант или воспитание? Мама Ферстаппена раскрыла секрет его скорости

Талант или воспитание? Мама Ферстаппена раскрыла секрет его скорости
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Гасли: Не хочу видеть заголовки о своем будущем
Формула 1

Гасли: Не хочу видеть заголовки о своем будущем

СМИ: Williams и Пиастри уже подписали контракт на 2023 год
Формула 1

СМИ: Williams и Пиастри уже подписали контракт на 2023 год

Слухи: Хэмилтон уйдет в конце сезона, Mercedes возьмет Гасли
Формула 1

Слухи: Хэмилтон уйдет в конце сезона, Mercedes возьмет Гасли

Мартин Брандл Больше от
Мартин Брандл
Брандл: Алонсо не просто так сдерживал Хэмилтона Гран При Монако
Формула 1

Брандл: Алонсо не просто так сдерживал Хэмилтона

Брандл сделал два вывода из ругани Макса по радио Гран При Испании
Формула 1

Брандл сделал два вывода из ругани Макса по радио

Как прошел последний уик-энд Айртона Сенны Гран При Сан-марино
Формула 1

Как прошел последний уик-энд Айртона Сенны

McLaren Больше от
McLaren
Технический анализ: Ferrari доработала днище по образу Red Bull Гран При Азербайджана
Формула 1

Технический анализ: Ferrari доработала днище по образу Red Bull

«Слухи становятся громче». Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1
Формула 1

«Слухи становятся громче». Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1

Риккардо написал на шлеме три буквы, чтобы ехать быстрее Гран При Монако
Формула 1

Риккардо написал на шлеме три буквы, чтобы ехать быстрее

Самое важное:

Технический анализ: Ferrari доработала днище по образу Red Bull
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: Ferrari доработала днище по образу Red Bull

Alfa Romeo проведет бакинский этап в специальной ливрее
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo проведет бакинский этап в специальной ливрее

Шумахер раскрыл причины аварии в Монако
Формула 1 Формула 1

Шумахер раскрыл причины аварии в Монако

Гасли: Не хочу видеть заголовки о своем будущем
Формула 1 Формула 1

Гасли: Не хочу видеть заголовки о своем будущем

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.