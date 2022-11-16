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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

Брандл не согласился со штрафом Ферстаппену в Бразилии

Редкий случай: британский комментатор в спорном эпизоде не встал на сторону своего соотечественника

Марк Бремер
Автор:
Брандл не согласился со штрафом Ферстаппену в Бразилии
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Столкновение двух чемпионов мира в начале седьмого круга стало одним из главных событий Гран При Бразилии. Макс Ферстаппен попробовал опередить Льюиса Хэмилтона в споре за второе место, и принципиальные соперники столкнулись во второй части «эски Сенны».

Судьи возложили вину на находившегося внутри Ферстаппена – из данных телеметрии выходило, что скорость не позволяла тому «контролируемо» преодолеть поворот. 

Максу дали пять секунд штрафа, что в сочетании с лишним пит-стопом для замены поврежденного переднего крыла не позволило ему финишировать выше шестой позиции. Хэмилтон завершил гонку вторым. 

Еще по ходу трансляции на канале Sky Sports популярный комментатор и эксперт Мартин Брандл заявил, что не согласен с судейским вердиктом. По его мнению, в том эпизоде каждый из гонщиков был по-своему неправ, потому и вину стоило разделить между ними поровну, признав момент гоночным. 

В своей традиционной колонке по итогам Гран При Брандл развил эту мысль. 

«Все выглядело так, что на входе в поворот Макс нырнет внутрь, но внезапно он избрал внешний радиус для атаки Хэмилтона, – написал 63-летний экс-пилот. – Ему даже удалось на какое-то время выйти вперед, но затем, перед вторым поворотом, он оказался немного сзади и при этом внутри. 

Как объяснил мне один очень опытный пилот, для таких случаев у дирекции гонок и участников Ф1 есть особая договоренность – при подобном расположении машин на трассе необходимо оставить тому, кто внутри, больше места».   

Британец продолжил: «Я нисколько не сомневаюсь, что в борьбе с Льюисом Макс иначе определяет для себя пределы допустимого. Да и сам Льюис подходит к таким дуэлям по-особенному. Так что столкновение было неизбежным, но оба его участника продолжили гонку. 

Судьи сочли, что Льюис "должен был оставить чуть больше места", а Максу стоило заехать дальше на поребрик или приподнять ногу с газа. Но в гонках так не бывает. 

В вердикте сказано, что преимущественно в аварии виноват Макс. В итоге он не только вынужден был менять носовой обтекатель, но и получил пять штрафных секунд. Однако как по мне – это было гоночное происшествие». 

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