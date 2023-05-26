Брандл назвал обновленную машину Mercedes «Франкентшейном»
По мнению британского эксперта, после радикального обновления черная W14 стала сочетать в себе слишком уж разнонаправленные идеи
Mercedes приехала в Монако с машиной, которая выглядит совершенно не так, как прежде. «Беспонтонная» компоновка осталась в прошлом, одновременно были переделаны передняя подвеска, днища и еще несколько узлов шасси.
Первую тренировку на улицах княжества Льюис Хэмилтон завершил третьим, а вот его напарник Джордж Расселл жаловался по ходу сессии на недостаток сцепления задних шин и остался только 15-м.
Говоря о том, позволит ли такой шаг поехать быстрее, эксперт Sky F1 Мартин Брандл выразил опасение, что новые детали теперь приходится сочетать со старыми, что может и не принести ожидаемой прибавки.
«Мои опасения связаны с тем, что машина в любом случае строится вокруг какой-то концепции, – объяснил призер девяти Гран При. – А то, что мы видим сейчас, едва ли сможет выиграть конкурс красоты. В этой машине есть что-то от Франкенштейна, не правда ли?
Впрочем, как любил говорить великий Кен Тиррелл, любая машина, которая первой пересекает финишную черту, всегда прекрасна».
Передняя часть Mercedes W14
Фото: Джорджо Пиола
Он добавил: «Уж простите меня, но все выглядит так, словно Тото [Вольф, глава команды] и Льюис сказали сами себе: "Что мы ни делаем, результат остается прежним. Давайте поставим на эту машину что-нибудь совершенно другое".
Впрочем, команда уверена, что получит новую точку отсчета, от которой можно будет двигаться вперед. Прежде – как мы могли видеть в 2022-м и прошедших гонках 2023-го – они словно застряли на середине лестницы, ведущей в никуда
В такой ситуации лучше уж переделать лестницу, чтобы она давала возможность подняться выше. Давайте посмотрим, сработает ли их магия».
Коллега Брандла по репортажу, бывшая гонщица W Series Наоми Шифф поделилась слухами из паддока, будто обновленная W14 должна позволить Mercedes сбросить от двух до четырех десятых секунды на круге.
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