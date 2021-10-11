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Формула 1 / Гран При Турции Новость

Брандл назвал Хэмилтона виновником неудачи в Турции

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, Ответственный редактор

По мнению экс-пилота и комментатора, ответственность за тактическую ошибку несет сам гонщик

Брандл назвал Хэмилтона виновником неудачи в Турции

После замены мотора Льюис Хэмилтон стартовал в Стамбуле с 11-й позиции, однако по ходу дистанции пробился в первую пятерку. Когда все соперники отправились в боксы за свежим комплектом промежуточных шин, британец оказался одним из немногих, кто остался на трассе.

Команда говорила по радио о необходимости пит-стопа, но гонщик – в отличие от недавнего этапа в Сочи – настоял на своем. В итоге износ старых шин достиг критического уровня, и ему все же пришлось ехать в боксы, что не позволило финишировать выше пятой позиции.

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По мнению телекомментатора Sky F1 Мартина Брандла, в данном случае именно гонщик прежде всего несет ответственность за результат.

«Надо уважать семь титулов Льюиса и его ощущения от пилотирования, но и мнение команды тоже надо уважать, – объяснил британец в своей колонке. – Думаю, в этот раз Льюис ошибся». 

Мартин добавил: «Мы видели, как прежде он настаивал, что команда должна слушать его – и это работало очень здорово. В той же Турции год назад он не стал менять шины и одержал блистательную победу.  

Но в этот раз, думаю, Mercedes стоило повторять действия Red Bull, чтобы свести к минимуму потери после замены мотора и последовавшей перестановки по решетке.

Мне кажется, что Льюис нарушил баланс в общении с командой, и в концовке пит-стоп стал уже неизбежным».

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Мартин Брандл, Sky TV, на стартовой решетке

Мартин Брандл, Sky TV, на стартовой решетке

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Сам Льюис в понедельник опубликовал в социальных сетях сообщение, где объяснил свои резкие слова после финиша эмоциями. Брандл отметил, что гонщику – даже такого уровня – важно прислушиваться к команде, у которой больше информации.

«Нам стоит с уважением относиться к семи титулам Льюиса и его негативным эмоциям на трассе, – сказал призер девяти Гран При. – Но в то же время и сам он должен уважать команду, у которой огромный объем данных, ведь они видят весь ход гонки, могут наблюдать и за другими машинами. Они скомандовали его ехать на пит-стоп, но его ответ нарушил все их планы».

Эстебан Окон смог преодолеть всю дистанцию Гран При на том же комплекте резины, на котором стартовал. Но Брандл уверен, что в случае с Хэмилтоном такая тактика не сработала бы.

«Я совершенно уверен, что он должен был остановиться, – объяснил комментатор. – После финиша шины у Окона были изношены до корда. Здравый смысл подсказывал, что вариант без пит-стопа не мог сработать, но Льюису очень хотелось сделать это».

В то же время, по мнению Брандла, такой исход Гран При Турции нельзя назвать провалом Хэмилтона и Mercedes. И хотя Льюис уступил Максу Ферстаппену лидерство в общем зачете, борьба гонщиков за титул по-прежнему далека от завершения. 

«Это не конец света, – уверен Брандл. – Понятно, что в этот раз Льюис подошел очень близко к третьему месту, потому чувствовал, что этот день мог принести ему большой успех.

Но сезон складывается невероятно. Борьбе невероятно упорная, и в итоге важны даже бонусы за лучшие круги и спринтерские гонки. Не говоря уже про везение и фактор надежности.

Чистая скорость Mercedes в этот уик-энд явно должна озаботить Red Bull. Валттери Боттас выступил выше всяких похвал, он явно поможет Льюису в борьбе за титул. 

Нас ждет потрясающая концовка».

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