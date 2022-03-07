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Формула 1 Новость

Брандл назвал главную сложность для Расселла в Mercedes

Известный эксперт поделился своими мыслями о том, на что дебютанту чемпионской команды стоит обратить особое внимание

Брандл назвал главную сложность для Расселла в Mercedes
Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
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Проведя три сезона в Williams, Джордж Расселл готовится открыть новую страницу карьеры за рулем Mercedes. По итогам первых тестов в Барселоне команда стала сильнейшей, потому 24-летнего британца явно ждет в предстоящем сезоне сражение за самые высокие позиции.

Прежде Расселл уже показывал себя на таком уровне: в конце 2020-го в Бахрейне, когда подменял в команде своего нынешнего напарника Льюиса Хэмилтона, или по ходу дождевого уик-энда в Спа в прошлом августе. 

Однако теперь Джорджу предстоит постоянно бороться с лучшими из лучших. И именно это назвал главной сложностью для молодого пилота эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл. 

«Прессинг будет серьезным, – рассказал он по ходу круглого стола для медиа. – И для меня это очень показательная ситуация. Знаете, если направить на цветы свет прожектора, одни расцветут, а другие завянут. Мне кажется, что Джорджу по силам справиться с ситуацией.

У него есть талант. Есть чувство машины и дар управлять ей. У меня нет сомнений в этом, как и в его скорости, в физической форме. Он знает команду, так как приходит не в новое место, а в хорошо знакомое благодаря годам в их молодежной программе. 

Так что его шансы выше, чем у кого-либо другого. Я ожидаю от него очень хороших выступлений».

Брандл продолжил: «При этом я вполне могу представить себе, что первое время он будет смотреть на данные с машины Льюиса и думать: "Что? Как он… Как ему это удается?". Знаете, прежде мы видели такие истории у [напарников] Михаэля [Шумахера] и других знаменитых пилотов.

Думаю, главной сложностью для Джорджа станет необходимость проводить каждый уик-энд на абсолютном максимуме, постоянно ехать на пределе. Именно это отличает Льюиса и других настоящих чемпионов. 

Если ты хочешь претендовать на титул, то обязан регулярно добиваться результатов, и это станет для него самым сложным. Выступая за Williams, когда ты далеко позади, можно провести невыразительный уик-энд, и этого никто даже не заметит. В Mercedes такое попросту невозможно».

Дополнительная информация: Олег Карпов

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