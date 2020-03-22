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Формула 1 / Новость

Брандл нашел для Ferrari замену Феттелю

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Брандл нашел для Ferrari замену Феттелю
Автор:
, редактор
22 мар. 2020 г., 09:30

Бывший пилот Формулы 1 уверен, что Скудерии стоит поискать нового пилота среди гонщиков McLaren

Зимой в прессе появились слухи о возможном переходе пилота McLaren Карлоса Сайнса в Ferrari в 2021 году. К тому моменту у Скудерии кончится контракт с Себастьяном Феттелем, и если немец решит покинуть Маранелло, ему потребуется замена. Бывший пилот Формулы 1, а ныне комментатор Гран При на британском телевидении Мартин Брандл считает, что Сайнс стал бы отличным вариантом для Ferrari.

«Да [он подойдет], если у него кончится контракт с McLaren, – цитирует Брандла газета Daily Express. – Я всегда хвалил Карлоса, советовал его McLaren, когда они сомневались. Ему от отца достался менталитет победителя, ведь тот – двукратный чемпион мира по ралли».

По мнению Брандла, Сайнс не уступает звезде Red Bull Максу Ферстаппену: «Карлос был очень близок к Максу по скорости, когда они выступали в Toro Rosso. Но там началась политика, отцы и друзья не поладили, одна половина боксов пошла против другой, и команда выбрала Ферстаппена. Так бы сделал кто угодно. Но, на мой взгляд, Карлос соответствует Максу по уровню».

Сайнс и Ферстаппен были партнерами по команде Toro Rosso в 2015 году. Голландец опередил испанца в чемпионате, набрав 49 очков против 18-ти.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мартин Брандл , Себастьян Феттель В Магазин , Карлос Сайнс В Магазин
Команды Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
Автор Иван Матушкин

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