Брандл нашел для Ferrari замену Феттелю

Зимой в прессе появились слухи о возможном переходе пилота McLaren Карлоса Сайнса в Ferrari в 2021 году. К тому моменту у Скудерии кончится контракт с Себастьяном Феттелем, и если немец решит покинуть Маранелло, ему потребуется замена. Бывший пилот Формулы 1, а ныне комментатор Гран При на британском телевидении Мартин Брандл считает, что Сайнс стал бы отличным вариантом для Ferrari.

«Да [он подойдет], если у него кончится контракт с McLaren, – цитирует Брандла газета Daily Express. – Я всегда хвалил Карлоса, советовал его McLaren, когда они сомневались. Ему от отца достался менталитет победителя, ведь тот – двукратный чемпион мира по ралли».

По мнению Брандла, Сайнс не уступает звезде Red Bull Максу Ферстаппену: «Карлос был очень близок к Максу по скорости, когда они выступали в Toro Rosso. Но там началась политика, отцы и друзья не поладили, одна половина боксов пошла против другой, и команда выбрала Ферстаппена. Так бы сделал кто угодно. Но, на мой взгляд, Карлос соответствует Максу по уровню».

Сайнс и Ферстаппен были партнерами по команде Toro Rosso в 2015 году. Голландец опередил испанца в чемпионате, набрав 49 очков против 18-ти.