Брандл нашел для Ferrari замену Феттелю
Бывший пилот Формулы 1 уверен, что Скудерии стоит поискать нового пилота среди гонщиков McLaren
Зимой в прессе появились слухи о возможном переходе пилота McLaren Карлоса Сайнса в Ferrari в 2021 году. К тому моменту у Скудерии кончится контракт с Себастьяном Феттелем, и если немец решит покинуть Маранелло, ему потребуется замена. Бывший пилот Формулы 1, а ныне комментатор Гран При на британском телевидении Мартин Брандл считает, что Сайнс стал бы отличным вариантом для Ferrari.
«Да [он подойдет], если у него кончится контракт с McLaren, – цитирует Брандла газета Daily Express. – Я всегда хвалил Карлоса, советовал его McLaren, когда они сомневались. Ему от отца достался менталитет победителя, ведь тот – двукратный чемпион мира по ралли».
По мнению Брандла, Сайнс не уступает звезде Red Bull Максу Ферстаппену: «Карлос был очень близок к Максу по скорости, когда они выступали в Toro Rosso. Но там началась политика, отцы и друзья не поладили, одна половина боксов пошла против другой, и команда выбрала Ферстаппена. Так бы сделал кто угодно. Но, на мой взгляд, Карлос соответствует Максу по уровню».
Сайнс и Ферстаппен были партнерами по команде Toro Rosso в 2015 году. Голландец опередил испанца в чемпионате, набрав 49 очков против 18-ти.
Читайте также:
Предыдущая новость
Ну какая Формула 1 без Хюлькенберга? Нико выступит на виртуальном Гран При Бахрейна
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Мартин Брандл , Себастьян Феттель В Магазин , Карлос Сайнс В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин
Брандл нашел для Ferrari замену Феттелю
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
Партнер проекта
|
4 июн. - 7 июн.Билеты
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты